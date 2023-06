De Rode Lopers pakken uit met nieuwe truck

De vzw De Rode Lopers sleutelde de voorbije maanden aan hun truck. Die kan nu, helemaal vernieuwd, opnieuw gehuurd worden ten voordele van het goede doel. Ondertussen plant de vzw ook enkele nieuwe evenementen. Zo is er in september een grootste barbecue en is het de bedoeling om volgend jaar in Gits een trailloopwedstrijd te organiseren.

De Rode Lopers kenden geen gemakkelijke coronaperiode, maar zijn nu helemaal terug. “Met een vernieuwd bestuur en met heel wat plannen willen we ons ook de komende jaren inzetten voor organisaties die zich inzetten voor mensen met kanker”, aldus voorzitter Patrick Lust. Een achttal jaar geleden lanceerden de Rode Lopers hun eigen oplegger. Die werd ingezet tijdens de estafetteloop Roparun, maar kon de voorbije jaren ook gehuurd worden door verenigingen en organisaties. De opbrengst ging telkens naar het goede doel. “Met een team van vrijwilligers hebben we inmiddels de oplegger een volledig nieuwe uitstraling gegeven. In de Tuk-Truck zijn elf slaapplaatsen, maar bijvoorbeeld ook sanitaire voorzieningen en een keukentje werden ingebouwd.” Ondertussen zijn De Rode Lopers al volop bezig met de voorbereidingen voor enkele nieuwe evenementen. “Eind 2022 organiseerden we al de Santarun in Roeselare, eind dit jaar doen we dit opnieuw. Door de wegenwerken in Gits konden we onze Lenteloop daar niet organiseren. We hebben daarom beslist om volgend jaar voor het eerst uit te pakken met een trailloop”, aldus Patrick.

Drie goede doelen

Op 10 september organiseren De Rode Lopers een ander nieuw evenement. Dan is er op de site Trax in Roeselare een groots barbecuefestijn. De opbrengst van de verschillende evenementen gaat dit jaar naar vzw Kloen, vzw Kiekafobee en de vzw OK (ontmoeting-ontspanning-kanker). (BF)