De Rattetrappers hebben met café De Ratte vaste verzamelplaats gevonden

De Rattetrappers (voordien bekend als ‘Club van Cafévrienden die graag fietsen’) hadden tot voor kort geen vaste plek om te verzamelen voor hun wekelijkse wielerrit. Daar komt nu verandering in met Café De Ratte aan het Forestiersstadion van zaakvoerders Maury en haar papa Nick Derycke.

Het is een initiatief van voorzitter Tom Devolder, Martin Beyens en Nick Derycke. De groep wielertoeristen wordt gesponsord door Glascentrale Bavikhove en maakt elke week een rit door de regio. “Normaal zo’n 100 kilometer, maar het kan ook 60 kilometer zijn naargelang zin en weersomstandigheden”, duidt trekker en voorzitter Tom Devolder. “We fietsen voor het plezier en een beetje fysiek kweken”, vult lid Tom Van Tieghem lachend aan. De groep startte in 2022 met 30 à 40 wielerliefhebbers en belande toevallig in Café De Ratte. “Het is een leuke plek met een groot terras, ideaal voor onze grote groep met nu een vaste kern van 45 man van twintigers tot zestigers allemaal uit de regio”, gaat de voorzitter verder. “Mijn dochter Maury vond de tenues van de groep een grote kleurdoos, want niemand had dezelfde kledij aan. We beslisten om hen een nieuwe uniforme tenue te bezorgen. Van het een kwam het ander en nu is het hun vaste verzamelplaats”, vertelt Nick Derycke. “We hebben geen vaste kalender, maar verzamelen hier nu om 8 uur voor onze wekelijkse rit”, aldus de voorzitter. Ook burgemeester Alain Top (Vooruit) tekende present op de eerste afspraak op de nieuwe vaste verzamelplaats. “Als ik op zaterdag vrij ben, durf ik al eens meefietsen.”