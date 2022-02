De Putters kijken uit naar seizoensstart

De Putters vormen een hechte groep fietsers, die op de fiets elkaar respecteren, elkaars grenzen durven aftasten en elkaars niveau omhoog helpen. En altijd blijven fietsen, ook in de winter.

De leden van WTC De Putters hebben één ding gemeen: de passie voor de fiets. Voor de ene is het genieten van het fietsen in groep en het presteren van de inspanning als basis voor een gezonde sportieve levensstijl, voor de andere gaat het verder dan alleen het fietsen en vormen ook materiaal en voorbereiding een deel van de hobby.

Om deze sportieve fietsers hun goesting te laten doen, werken de Putters met vier tempogroepen, waarbij er verder niet gekeken wordt naar geslacht of leeftijd. Waar de ritten in de vier groepen A, B, C en D apart vertrekken aan de Valkaart, komen ze voor de après-rit als één grote groep samen in de Bar van TC Orscamp.

“We zijn het jaar gestart met een nieuwe uitrusting, die we dankzij onze loyale sponsors driejaarlijks kunnen vernieuwen”, vertelt voorzitter Dries Hillewaere. “De eerste zondag van maart is het onze Ontbijtrit, de officiële opener van ons wegseizoen. Op 1 mei is er de Puttersdag, en onze Putters-Classic organiseren we op 4 juni – daarop is iedereen die dit leest welkom. Daarnaast nemen we deel aan verschillende georganiseerde ritten, zoals Kuurne-Brussel-Kuurne, de Amstel Gold Race, Vélomediane, enzovoort…”

De Putters blijven ook in de winter samen fietsen. “Het al dan niet blijven fietsen in de winter is nooit echt in vraag gesteld. Waar sommigen in de winter overschakelen op rijden van toertochten, zijn er anderen die sowieso op de weg blijven rijden. Zijn de weersomstandigheden te slecht, dan zijn het strand of de duinen ook een optie voor zij die het binnen fietsen op de rollen niet zien zitten.”

Piste en veld

In de beginjaren waren de winterritten een voorbereiding op bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, tegenwoordig zijn de zaterdag- en zondagritten goed bevolkt en fietst soms iedereen samen of worden de tempogroepen gevormd. Ook de woensdagavond wordt in de winter al fietsend ingevuld, met een uurtje op de piste of – dankzij de goeie verlichting – een paar uurtjes in het veld of op de weg.

Meer info vind je op www.wtcdeputters.be