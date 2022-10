De poppy staat centraal op Christmas Truce Tournament in Ieper

Na twee jaar onderbreking door corona organiseert voetbalclub KVK Westhoek op 9, 10 en 11 december weer het Christmas Truce Tournament. Het project wordt dit jaar opengetrokken naar scholen en sportclubs.

KVK Westhoek organiseert sinds 2011 elk jaar een internationaal voetbaltornooi voor U12-ploegen. De voorbije edities namen daar clubs uit België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk zelfs de Verenigde Staten aan deel. The Premier League Academy is medeorganisator van het tornooi. “Ook het educatieve aspect krijgt heel veel aandacht”, aldus jeugdvoorzitter Martin Willems.

“Elk jaar wordt een project uitgeschreven. In 2019 werd nog aan de teams gevraagd om een project uit te werken rond de Spaanse griep. Actueler kon toen niet, want enkele maanden later brak corona uit. Daardoor kon het tornooi in 2020 en 2021 ook niet doorgaan. Nu werd gekozen voor het thema ‘Poppy, wereldsymbool van oorlogsleed’.”

“Alle teams van de Premier League kregen de opdracht om te werken rond dit symbool. Engelse teams worden geselecteerd op basis van sportieve criteria en andere teams mogen deelnemen op basis van de kwaliteit van het poppy-project.”

Scholen en sportclubs

“Uiteindelijk zullen acht Engelse ploegen, één Belgische, één Franse, één Duitse en één Canadese ploeg deelnemen aan het tornooi”, vervolgt Geert Glorie, technisch verantwoordelijke voor de jeugdwerking. “Dit jaar wordt het project opengetrokken voor scholen en sportclubs.”

“Leerlingen van het zesde leerjaar en U12-sporters van Ieperse sportclubs kunnen intekenen voor het project. Maak in groepjes van 4 à 5, indien gewenst kan het ook in klasverband, een werkstukje rond de poppy. Ook andere oorlogsbloemen zoals de korenbloem of het madeliefje kunnen aan bod komen.”

Deelnemen aan het project is gratis. Inschrijven kan door te mailen naar geert.glorie@telenet.be. Een jury zal de ingediende werkjes beoordelen op inhoud, originaliteit en creativiteit. De groepen die als winnaars uit de bus komen, mogen het werkstuk samen met de winnende Engelse teams op zaterdag 10 december voorstellen in de Yperley. De vier beste groepen mogen ook als ballenjongens fungeren op het Christmas Truce Tournament en zij krijgen een leuk cadeau van de Premier League.

(EG)