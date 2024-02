Dartsclub De Pompepikkers maakten hun kampioenen bekend. Zoals de traditie het wenst, kreeg de groep een warme ontvangst in het gemeentehuis. Het jaar 2023 was een topjaar voor de club met sterke spelers, waaronder 59 dartsleden. Bij de heren is Dimitri Huys kampioen. Bij de dames is Anja Schoonbaert kampioene. Zij won voor de tweede keer op rij en krijgt de eervolle titel van keizerin. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 3 februari in de Vetpompe in Wingene. (NS/foto Nele)