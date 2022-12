Op de internationale dag voor personen met een handicap, 3 december, werd De Pluim uitgereikt aan de Brugse gemeenschapswachten.

De Stedelijke Raad voor Personen met een handicap (SRPH) overhandigt op deze dag jaarlijkse De Pluim, een onderscheiding voor een individu of groep die zich inzet voor personen met een handicap. “Dit jaar gaat de prijs dus naar de Brugse gemeenschapswachten. Deze mensen, die toezicht houden in de stad en ook fungeren als aanspreekpunt, engageren zich dagelijks om personen met een verminderde mobiliteit te helpen en te ondersteunen in de beperkingen die zij ondervinden in onze stad. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk”, zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal (CD&V). De gemeenschapswachten zijn te herkennen aan hun paarse outfit en hebben een ruim takenpakket, zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten. Ze maken deel uit van de werking van de stedelijke preventiedienst en doen ook aan sensibilisering rond onder meer verkeersveiligheid en preventie van gauwdiefstallen. “De gemeenschapswachten zijn dagelijks in de weer, zeker ook voor mensen met een handicap”, vult schepen van Preventie Mathijs Goderis nog aan. “Zo waken zij erover dat bestuurders niet achteloos parkeren op de blindengeleidetegels of dat fietsers smalle voetpaden niet belemmeren. Op die manier werken zij mee aan een toegankelijke stad voor iedereen.”