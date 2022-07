De ‘Oude Kapelle’ biedt koers en koffieklets: “Tour is toch heilig, hé”

‘D’Oude Kapelle’ krijgt van woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht een nieuw leven als buurthuis en wordt tijdens de Tour even een ‘koerskapel’. Bewoners en buren genieten van koerscabaret en van coureurs en cols op groot scherm. “Liever hier dan voor mijn tv.”

“We koffiekletsen en kijken naar de koers”, vertelt Paula (87), die met enkele rijpe dames aan een tafel zit in d’Oude Kapelle op de hoek van de Hoge Wieltjesgracht en Lange Torhoutstraat in Ieper. Dat is een kapel bij Huize Wieltjesgracht, die het woonzorgcentrum restaureerde tot nieuw buurthuis. “Ik woon vlakbij in een assistentiewoning en kom supporteren voor Wout van Aert”, vervolgt Paula. “Hij is een coureur, die alles kan: geel, groen en straks misschien de bollen? Je weet nooit, hé. Ik zit liever voor het groot scherm van de kapel dan voor mijn tv.”

Operatie aan de ogen

Daniel (91) zit wat verder aan een andere tafel. “Ik ben geopereerd aan mijn ogen en kan de koers hier goed zien”, zegt hij. “Ik kijk graag naar de renners en de streek, waar ze fietsen. Ik verblijf in het rusthuis, mijn kameraad naast mij komt naar het dagcentrum.”

“Met dit bruisend buurthuis in de voormalige Onze-Lieve-Vrouw Gasthuiskapel bieden we activiteiten om een gezellige toegankelijke buurt te creëren en de stap naar zorg en welzijn te verkleinen”, duidt coördinator Maddy Decroix, die voor de koersactiviteit een truitje aantrok van Jumbo-Visma. “Iedereen uit de buurt kent dit gebouw als ‘d’oude kapelle’, vandaar de naam. Deze weken staat onze werking in het teken van de Tour. Bewoners, buren, jong, oud… iedereen mag de koers op weekdagen komen volgen op ons groot scherm.”

De artiest, die onlangs het nieuw podium mocht inwijden met het eerste optreden in de kapel, was niemand minder dan koerscabaretier Karel Declercq (65) uit Izegem. Hij is de vader van de profrenners Tim en Benjamin.

Speciale locaties

“Ik treed graag op op speciale locaties”, aldus Declercq, die de show ‘Sterren op de koersvloer’ bracht. “In een kapel dan nog. Dit geeft een hemels gevoel en de Tour is toch heilig, hé.”

Zoon Tim uit Houthulst miste uiteindelijk de Tour door een positieve coronatest, maar Karel zorgde vooral voor een komische kijk op de koersactualiteit.

“Naast de wekelijkse kaartersnamiddagen op maandag, de tweewekelijkse breiclub op vrijdag en infosessies rond mantelzorg en bewegingssessies bieden we op 6 augustus ons eerste grote buurtevenement: een oldtimermeeting met ‘De Zwartrokers van Toen’ uit Merkem”, besluit Decroix. (TP)