De Oud-IJslandvaarders en De Juttertjes, bewakers van de vissersfolklore

Koksijde is trots op zijn twee verenigingen die de vissersfolklore hoog in het vaandel dragen. Voor de zeventigste verjaardag van de Oud-IJslandvaarders en de tiende verjaardag van de Juttertjes zette het lokaal bestuur de verenigingen officieel in de bloemetjes.

In 1950 stapten familie en vrienden van de Oud-IJslandvaarders in de typische visserskledij mee in de eerste Garnaalstoet, een initiatief van Honoré Loones. De vissersfolkloregroep prijkte voor het eerst op de affiche van de stoet in 1953, ook het jaar dat visser Henri Legein (vooral bekend als Henri Becq) en zijn vrouw Maria Delanghe de vereniging stichtten. En in 1965 werd er voor het eerst gedanst…

Huidig voorzitter Maurice Legein en zijn vrouw Marina Stevelinck kwamen erbij in 1969. In 1978 werd Maurice voorzitter en trad Edgard Samyn – nog altijd penningmeester – toe tot het bestuur. In 2013 sloten De Juttertjes mee aan en zij verzekeren met de jonge generatie de toekomst van dit culturele erfgoed.

Authentieke kledij

“De naam van de vereniging is bedoeld om onze stoere zeebonken te herinneren, de vissers die jaren de zee en koude trotseerden om de kost te verdienen voor de kusten van IJsland”, vertelt burgemeester Marc Vanden Bussche. “De Oud-IJslandvaarders zijn nog altijd een unicum: het is de enige groep die optreedt in de authentieke visserskledij van hier, in blauwe schabben en op klompen. In het begin werden ze begeleid door François Delaet op zijn accordeon. Ze kenden toen twee of drie dansjes. Toen Maurice en Marina de fakkel overnamen, werd het dansrepertoire snel uitgebreid. Ook al kenden ze zelf geen noot muziek en kende Marina alleen de dansjes die ze als kind leerde bij De Garnaaltjes.”

Dat bevestigt het koppel: “Als we de geschikte muziek hoorden, dansten we rond de tafel tot we dachten dat het goed genoeg was. Natuurlijk was onze living te klein om met veertig leden te oefenen! Intussen hebben we in de Witte Burg een geschikte plaats om tweewekelijks te oefenen en telt onze vereniging nog altijd 38 talentvolle dansers.”

Memorabele momenten

De Oud-IJslandvaarders kunnen terugblikken op vele memorabele momenten: de jaarlijkse Garnaalstoet, kermissen en reuzenfeesten, de jumelagebezoeken in Biedenkopf, de huifkartocht, de optredens in binnen- en buitenland, de jubileumfeesten. “En ik weet zeker dat er nog veel memorabele momenten volgen”, verzekert de burgemeester.

“Eén bijzondere anekdote werd me ingefluisterd, over de visserijfeesten in Audresselles, waar men jullie had gevraagd om te dansen. Jullie trokken ernaartoe samen met de wielerclub, die daar een tocht zou rijden, maar daar aangekomen bleken de Visserijfeesten al een week voorbij.”

“Jullie gingen dan maar iets drinken in het lokale café, uitgedost in jullie traditionele kledij. Daar hoorden jullie dat het hele dorp die namiddag was uitgenodigd voor de receptie van het huwelijk van de dochter van een rijke industrieel. Samen met de dorpelingen wachtten jullie de trouwers op aan de kerk en verrasten hen met jullie dansen.”

Vriendschap en plezier

Ook Maurice Legein kan urenlang anekdotes opdissen, met een kwinkslag. “We zijn een bijzondere vereniging: een die in 2013 kinderen heeft gebaard, met De Juttertjes. Momenteel is Nancy Dewitte voorzitter, Jolien Timperman secretaris, Hilde Lowagie penningmeester. Vroeger danste iedereen bij de Oud-IJslandvaarders, ook onze zoon Robby toen hij een jaar of zeven was. Hij was nogal klein, maar Nancy groeide snel en zei toen: ‘Ik dans niet graag met die kleine!’”

“We zijn tevreden dat we De Juttertjes hebben opgericht. De vereniging telt vandaag een dertigtal leden tussen vijf en zestien jaar, die elke donderdag repeteren in de gemeenteschool van Oostduinkerke. Zij vertegenwoordigen de jonge generatie van onze Oud-IJslandvaarders. Hilde leert de dansjes aan, Nancy naait de outfits, Robby zorgt voor de technische kant. Maar De Juttertjes doen meer dan dansen. Ze spelen spelletjes, er is de jaarlijkse Jutterdag, het Jutterkamp, een zwerfvuilactie… En de vriendschap en het plezier die we samen beleven kan niemand ons afnemen!”

“Dat onze dansverenigingen goede voedingsbodems zijn, bewijzen onze Mieke Garnaal Hanne Cornelis en haar eredames Manou Legein en Jara Coutteau”, besluit de burgemeester. “Alle drie hebben ze hun roots bij De Juttertjes en alle drie dansen ze ondertussen bij de Oud-IJslandvaarders. De opvolging is verzekerd.”