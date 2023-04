De Oostwijkkaarters zijn de beste van Harelbeke

De Oostwijkkaarters zijn de beste kaartersclub van Harelbeke.

Ze werden kampioen op de jaarlijkse kaartwedstrijd Wisselbeker SP.A. De beste individuele kaarter van het seizoen was Jacques Sanders. “Het was spannend. Proficiat aan alle deelnemers”, aldus burgemeester Alain Top (Vooruit). Hij mocht de beker overhandigen aan Gery Desimpelaere, de hoofdverantwoordelijke van de Oostwijkkaarters. De finale vond plaats in Café Stador. (Peter Van Herzeele/foto LOO)