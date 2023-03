De Njammers houden traditionele reünie

Op zaterdag 11 maart hielden De Njammers uit Renigelst hun traditionele reünie. In deze groep 45-jarigen heeft iedereen een grote affiniteit met de landbouwsector en op gezette tijdstippen komen ze nog eens samen. Deze keer gebeurde dat in restaurant Lin’Eau in Wielsbeke. Op de foto zien we Frank David en echtgenote An Thyvelen, Sofie Willaert en echtgenoot Tom Cools, Dirk Verbauwhede en echtgenote Claudine Degroote, Jan Derycke en echtgenote Els Stragier. Die laatste zijn de producenten van de Goeberg Brut op een wijndomein in Reningelst. (gf)