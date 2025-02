De Naturen Blomme ambitieus

Gidsenvereniging De Naturen Blomme, die haar jaarvergadering hield, kijk met ambitie naar de toekomst. “Vorig jaar organiseerden een zeventigtal wandelingen op aanvraag en vijftien gratis publieke activiteiten”, zegt secretaris Manu De Witte. “Nog dit voorjaar komt er een gloednieuwe website aan.”

De Damse gidsenvereniging De Naturen Blomme verkeert in blakende gezondheid, als we secretaris en medeoprichter Manu De Witte mogen geloven. “Op zaterdag 1 februari had onze feestelijke jaarvergadering plaats in zaal De Lieve in Moerkerke. Er daagden 65 mensen op die getrakteerd werden op koffie en gebak en onze voorzitter Steven Deman gaf er een woordje uitleg over het nieuwe werkjaar”, vertelt Manu.

Opleiding

“Onze vereniging werd acht jaar geleden opgericht door enkele mensen die houden van de natuur en onze mooie streek. Ze kwamen samen rond de vaststelling dat er in Damme geen gidsenvereniging was, terwijl er in Brugge bijvoorbeeld meerdere zijn”, weet Manu De Witte.

“Ons idee was om een positie in te nemen tussen natuurverenigingen zoals Natuurpunt en erfgoedverenigingen zoals de heemkundige kringen. Tijdens onze wandelingen of fietstochten hebben we dus niet alleen aandacht voor natuur maar ook voor erfgoed en cultuur. Binnen onze vereniging hebben we zowel natuurgidsen, stadsgidsen als reisleiders; allemaal mensen met een opleiding op een van die vlakken.”

De vereniging toont zich ambitieus want ze wil ook inspelen op het feit dat de Zwinstreek officieel is uitgeroepen tot Landschapspark. “We spelen daarop in door niet alleen in Damme maar in de hele Zwinstreek activiteiten te organiseren. Vorig jaar organiseerden we een zeventigtal activiteiten op aanvraag, dus tegen een kleine vergoeding, en een vijftiental gratis, publieke activiteiten”, vertelt Manu.

Nieuwe website

Leden van onze vereniging, die slechts 5 euro lidgeld per jaar betalen, krijgen korting op de betalende activiteiten. En we willen ons aanbod nog beter in de markt zetten met een nieuwe website met kalender van de publieke activiteiten en een pagina om wandelingen en fietstochten aan te vragen. Die komt er zeker nog dit voorjaar.” (PDV)

Info: De Naturen Blomme op facebook