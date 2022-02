De Markse Vissers vieren hun kampioenen van 2021

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Markse Vissers op zondag 5 februari in café ’t Schuttershof in Marke werden de bekers uitgereikt aan de kampioenen van 2021.

“Aangezien we vorig jaar door corona geen souper konden organiseren, pakken we nu tijdens onze nieuwjaarsreceptie uit met de uitreiking van de bekers aan de kampioenen van 2021”, vertelt Tom Allegaert van de Markse Vissers.

Samen met voorzitter Tommy Vandenbulcke, ondervoorzitter Kris Beyls en Johnny Haemers maakt Tom deel uit van het bestuur van de vissersclub. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie kon ook het lidmaatschap verlengd worden.

Kampioenen

Voor 2021 werden 12 van de 19 vissers geklasseerd. “Zij namen aan alle wedstrijden deel.” Eerste werd Frederick Vanassche uit Menen, tweede was Kris Beyls uit Wevelgem en derde Ringo Verhelst uit Marke. Bij de reeks van de 55-plussers won Ghislaine Delie uit Menen, werd Johnny Haemers uit Marke tweede en was de derde plaats voor Lucien Spriet uit Bellegem.

De grootste vis over het hele jaar en over de reeksen heen werd gevangen door Robert Bossuyt uit Harelbeke. Robert ving een vis van 7,140 kg en werd daardoor koning.

Ook de Trofee ’t Schuttershof werd uitgereikt. Deze was voor het meest aantal kilogram gevangen vis in één wedstrijd. Ook hier kaapte Frederick Vanassche uit Menen de trofee weg met 15,920 kg.

Herstellingswerken

“We kijken nu uit naar een nieuw visjaar”, aldus Tom Allegaert. “We hebben positieve contacten met de stad Kortrijk over de herstelling van de vijver, waar barsten in zitten, en het fietspad, dat dreigt weg te zakken. Nu zit er al 250 kg kruiskroeskarper in de visput en daar komt er volgende maand nog 350 kg bij.” Enkel de leden van de Markse Vissers mogen vissen in de visput in Marke. Wie lid wenst te worden kan contact opnemen via demarksevissers@gmail.com.

(EDB/foto EDB)