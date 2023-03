De Lustige Boerkens start nieuw seizoen

De wielertoeristenclub De Lustige Boerkens uit Sint-Lodewijk startte een nieuw seizoen. Het 53ste op rij inmiddels. Grote veranderingen in de aanpak zijn er niet. Iedereen is blij dat fietsen weer mag en kan.

“Na een lange periode waarinde meeste ‘Boerkens’ elkaar nauwelijkshebben gezien, staan velen tetrappelen om op weg te gaan voor een ontspannende fietstocht en het gezellig samenzijn achteraf. Fietsen houdt je meer dan ooit jong. Je stopt niet met fietsen omdat je oud wordt.Je wordt oud omdat je stopt met fietsen”, verduidelijkt voorzitter Christ Van Lerberghe. Hij wordt in het bestuur geassisteerd door Peter Lamon (penningmeester en ondervoorzitter), Xander Vanwynsberghe (secretaris), Nico Van Lancker (materiaalmeester), Ronny Vanwynsberghe en Bart Vierstraete (wegkapiteins).

Maart tot september

“Dit wielerseizoen kunnen 50 wielertoeristen van begin maart tot eind september bij ons terecht om de mooiste fietsplekjes in ons land te ontdekken. Er wordt telkens voor een uniek en fietstoeristvriendelijk parcours gezorgd. 2023 brengt opnieuw een rijkgevulde activiteitenkalender waarbij elk ‘Boerke’ongetwijfeld zijn gading zal kunnen vinden.”

“De uitschieters in het jaarprogramma zijn de dagtochten naar Halle en (het mysterieuze) Alicante, het clubweekend naar Anhée op 24 en 25 juni en de ontbijtrit voor het hele gezin die op zondag 9 juli terug van weggeweest is. Ook dit jaar zijn er weer verschillende titels te behalen: laureaat, kampioen, sportiefste lid, bergkoning, ploegenklassement Trofee Omer Vander Ginste…”

“Dit jaar mogen we vier nieuwe leden verwelkomen: Jean Vandenbogaerde, Nick Verhamme, Michael Matthys en Frederick Debonnez. We hebben een goed werkende bestuursploeg en onze hoofdsponsors, Keukens en Interieurs Super Chic, Aqua Service Systems, Caparol Verven en DVV Verzekeringen Lippens, zorgen ervoor dat we de financiële eindjes verder aan elkaar kunnen knopen.” (DRD)