De Lustige Boerkens fier op nieuwe outfit

DEERLIJK Wielertoeristenclub De Lustige Boerkens uit Sint-Lodewijk startte een nieuw seizoen. Het 55ste in de rij inmiddels. Grote veranderingen in de aanpak zijn er niet. De club is wel niet weinig fier dat alle leden in een gloednieuwe outfit steken.

“Wat een fantastisch moment om hier samen te staan aan het begin van een gloednieuw wielerseizoen”, verwelkomde voorzitter Christ Van Lerberghe de leden. “Het is niet alleen de start van een reeks mooie ritten en rally’s, maar ook de introductie van onze splinternieuwe teamkledij. Een frisse, vernieuwde uitstraling die niet alleen ons teamgevoel versterkt, maar ook symbool staat voor onze ambities en passie voor de sport. We blijven herkenbaar aan de kleuren die we al zoveel jaar gebruiken. Onze outfit is meer dan alleen een stuk stof. Het is een teken van eenheid, strijdlust en trots. Wanneer we samen de weg op gaan, dragen we niet alleen onze kleuren, maar ook de trots van ons team en onze sponsors. We zijn Keukens en Interieurs Super Chic, Verzekeringen Lippens, Schilder- & decoratiewerken DT-Decor, Houtskeletbouw I+Projects en Tuinen Feys-Schouppe alvast heel dankbaar.”

Voor de goede gang van zaken krijgt voorzitter Chris Van Lerberghe assistentie van Peter Lamon (penningmeester en ondervoorzitter ), Xander Vanwynsberghe (secretaris), Nico Van Lancker (materiaalmeester) en de wegkapiteins Ronny Vanwynsberghe, Mario Vercaemst en (nieuwkomer) Frederick Debonnez. “Dit wielerseizoen kunnen 46 wielertoeristen van begin maart tot eind september bij ons terecht om de mooiste fietsplekjes in ons land te ontdekken. Er wordt telkens voor een uniek en fietstoeristvriendelijk parcours gezorgd waarbij alle windrichtingen worden aangedaan.”

“De uitschieters in het jaarprogramma zijn onder meer de dagtochten naar Halle en naar zee, het clubweekend op 14 en 15 juni naar Hesdin en de ontbijtrit voor het hele gezin op 6 juli. Dit jaar mogen we trouwens vijf nieuwe leden verwelkomen: Peter Tremerie, Bram Feys, Steven Caytan, Pedro Baelen en Nino Vandendriessche.” (DRD)