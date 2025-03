De Landelijke Gilde Meulebeke gaat op bedrijfsbezoek bij Delavi nv

De leden van de Meulebeekse Landelijke Gilde genoten van een boeiend bezoek aan nv Delavi in Tielt. Delavi profileert zich als een familiebedrijf dat al drie generaties lang optreedt als schakel tussen de varkenskwekers en de vleesverwerking. Ann en Kris De Laere van Delavi: “Ons doel is kwaliteitsvol Belgisch varkensvlees aan te bieden aan binnen- en buitenlandse klanten. Om dit te realiseren staan vakkennis, proactief denken, een prima communicatie, loyaliteit en een persoonlijke aanpak voorop. Het bedrijf legt de klemtoon op het versnijden, uitbenen, verpakken en verdelen van het varkensvlees.” “Ik was echt onder de indruk hoe het varkensvlees in de meest hygiënische omstandigheden versneden en uitgebeend wordt”, aldus bezoeker Chris Taillieu. (LB/foto Luc)