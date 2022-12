De Krote organiseert eerste Kerstwandeltocht op de Kappaert

De buurtbewoners van de Wulfsberg plaatsen al 40 jaar een kerststal. Om de kerstsfeer compleet te maken organiseert men dit jaar ook een kerstwandeltocht.

Het begon allemaal 40 jaar terug wanneer de toenmalige pastoor van de Kappaert, EH Messiaen, een oproep deed naar de bewoners van de wijk om op diverse plaatsen een kerststal te bouwen. Die oproep viel niet in dovemansoren en met Kerstmis stonden zo’n twaalftal stalletjes doorheen de wijk opgesteld. Op de Wulfsberg bouwt men, zowat als enige buurt, nog jaarlijks een mooie kerststal en dit nu al voor de veertigste keer.

Uiteraard kost het plaatsen en het onderhoud van zo’n kerststal, geld. “Jaarlijks dienen we kerstbomen aan te kopen, verlichting te vernieuwen of herstellingen aan de kerststal uit te voeren. Zo kreeg hij dit jaar een nieuw dak. Vroeger werd er een offerblok aan de kerststal geplaatst, maar veel bracht dit niet op. Dan zijn we overgestapt naar een kerstdrink in het vlakbij gelegen buurthuis De Krote”, vertelt Ann Lambrecht van het buurtcomité.

Die kerstdrink heeft vrijdag plaats en start vanaf 18 uur. Nieuw dit jaar is ook de organisatie van een kerstwandeltocht. “Er kan aan het buurthuis vrijdagavond gestart worden tussen 18 en 19u30. De tocht is ongeveer 3 km lang en er zijn drie haltes voorzien. Een met lekkere warme soep, een voor het nuttigen van een jenevertje en een waar de kinderen een spelletje kunnen spelen waarbij ze een verrassingszakje krijgen. We eindigen aan het buurthuis waar nog gezellig kan nagepraat worden en waar men ook zelf een kerstbal of slinger kan meebrengen om de kerstboom een persoonlijke touch te geven”, besluit Ann Lambrecht.

Deelnemen aan de wandeltocht kost 3 euro. De kerstdrink is dit jaar ook met een tombola, met als hoofdprijs tweemaal een ballonvaart. (GJZ)