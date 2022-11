De Krombeekse Pedaaltrappers blazen vijftig kaarsjes uit: “Mannen en vrouwen elke week samen op pad”

De Krombeekse Pedaaltrappers werden in het Poperingse stadhuis gehuldigd naar aanleiding van hun 50ste verjaardag. De vereniging telt ondertussen 72 leden en wekelijks gaan ze – heren én dames – op pad. “We hopen nog vele jaren door te gaan onder het motto ‘samen uit, samen thuis’”, zegt voorzitter Yvan.

“Voor het ontstaan van onze club moeten we terugkeren naar de periode van 1971 1972. Dat was de periode van de fusie tussen Krombeke en Proven met als nieuwe burgemeester Henri d’Udekem d’Acoz”, zegt huidig voorzitter Yvan Vandecasteele.

“In 1972 ontstond er ook een nieuwe wielerclub. Het begon allemaal in de Bankelindeweg 3, waar nu Coiffure Marianne gevestigd is. Toen was het in die tijd café en garage Polley. Het is op deze plaats dat er beslist werd aan de toog tussen pot en pint om een wielerclub op te richten.” De oprichters waren toen Willy Laureys, Marcel Parrein, Willy Nouwynck, Willy Deroo, Guido Breyne en José Nevejan. Willy Laureys werd toen verkozen als eerste voorzitter van de club. “Half maart werd er gestart zonder sponsoring, maar in de loop van het jaar kreeg de club een nieuwe tenue door verzekeringen GAN Mercier.”

Gette Raeve

Na enkele jaren in café Polley verhuisde de club naar de overkant van de straat, naar café Kereltje. Daar stond Georgette Deraeve achter de toog, beter bekend als Gette Raeve. Enkele jaren later overleed Georgette onverwachts in 1979. Na haar overlijden was er geen directe opvolger en daarom werd er gezocht naar een nieuwe locatie. Zo kwamen we terecht op Krombekeplein 13 in het Hof van Vlaanderen, uitgebaat door Freddy en Linda”, vertelt Yvan.

In 1991 maakten de Krombeekse Pedaaltrappers de overstap naar een vzw en kwam Eric Boussemaere aan boord als nieuw bestuurslid. “Dit was ook de periode waar we deelnamen aan alle rally’s en toertochten in de streek. Daarnaast namen we ook deel aan enkele klassiekers zoals Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix voor wielertoeristen.”

Damesclub

“Ook in 2005 werd een damesclub opgericht. Met 45 inschrijvingen was dit een opsteker voor de club. De midweekritten werden toen nog gereden op woensdagavond van april tot eind augustus. Dit gebeurde toen nog allemaal met gewone fietsen. Het lokaal Hof van Vlaanderen werd in 2011 overgenomen door Franky en Isabelle.”

In de periode 2010 tot nu moest de vereniging afscheid nemen van heel wat bestuursleden. Wijlen Roger Dever, Justin Capoen, Guido Breyne, Eric Boussemaere en dit jaar nog van Leo Lepee. José, Rik, Martine en Linda zijn nu de motor van onze club.”

Bardehof

In 2020 stopten Franky en Isabelle met de uitbating van ons clublokaal in Krombeke. “Er kwamen geen nieuwe uitbaters en we moesten op zoek naar een nieuw lokaal. Zo zijn we terecht gekomen in stal ‘t Bardehof bij Luc en Inge.” Na 50 jaar kijkt de vereniging positief naar de toekomst. “Ondertussen telt onze vereniging 72 leden. Op dinsdagavond trekken de vrouwen erop uit voor een midweekrit en zondagvoormiddag is er de gemengde rit. Zolang ik me kan herinneren organiseren we gemengde ritten. Naast de wekelijkse ritten organiseren we nog andere fijne uitstappen zoals de Poldertocht Diksmuide van 100 km en de jaarlijkse toertocht op 15 augustus voor eigen leden. Dit jaar trokken we naar Watten in Frankrijk en dat was een succes. Ieder jaar richten we ook een toertocht in voor de midweekrijders van 65 km. We hopen dit sportieve gebeuren in de toekomst verder uit te bouwen. Wie zin heeft om met ons mee te fietsen, is altijd welkom!”