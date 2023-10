De Koninklijke Vlaamse Zanger huldigt kampioenen

Vinkenvereniging De Koninklijke Vlaamse Zanger zette in stijl een punt achter het vinkenseizoen. In De Oude Melkerij werd bij een feestelijke menu nagepraat over het voorbije seizoen en werden tevens de kampioenen gehuldigd. Gino Gardin kroonde zich tot koning, Ingrid Vanelslander is de nieuwe kampioen. Luc Germonpré haalde de titel kleine koning, Willy Stragier werd de kleine kampioen. Tot slot behaalde Francois Degraeve de titel van zaterdagkampioen. Het nieuwe seizoen start in april. U herkent bovenaan op de foto Dirk Ramboer, Mark Verhelst, schepen Frederik Sap, schepen Dimitri Carpentier, Luc Ramboer, Mark Kerckhof, Norbert Claeys, Frieda Vandendriessche en burgemeester Frederik Demeyere. Zittend zien we Francois Degraeve, Willy Stragier, Gino Gardin, Ingrid Vanelslander, gewestleidster Valerie Vermeersch en Luc Germonpré. (JT/foto JT)