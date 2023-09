De Koninklijke Vlaamse Leiezangers huldigen kampioenen

Tijdens een gezellig samenzijn werden koning en kampioenen van De Koninklijke Vlaamse Leiezangers in de bloemetjes gezet. Corona en vogelgriep zijn de laatste drie jaar spelbreker geweest voor de normale zettingen. Tevreden vinkeniers dus dat het seizoen 2023 met alle zettingen kon doorgaan. Op de foto herkennen we vooraan Claudette Dooms die zich voor het tweede jaar op rij tot koning wist te spelen en daarnaast ook vrouwelijke kampioene werd. Georges Derammelaere die als eerste, John De Rore als tweede, Germain Vanhoutte als derde en Frans Dequesne als vierde kampioen in de bloemetjes werden gezet. Tot slot mocht Marleen Rigole de aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen. Verder herkennen we gemeenteraadslid Marc Vercruysse, medewerker Christof De Meester, de bestuursleden Marc Vandorpe, Jean Deconinck, Tom Desmet, lokaalhoudster Lore Hooghe, voorzitter Jozef Desmet en bestuurslid Mia Vanhoutte. Ontbreekt: bestuurslid Urbain Demeyere. (RSB/foto Rita Sabbe)