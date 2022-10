De Komzangers brengen vinken terug naar Wevelgem

De Komzangers worden de nieuwe en enige Wevelgemse vinkenmaatschappij. De 15-koppige groep heeft zijn stek gevonden in sportbar “Uit de Kom” aan het zwembad. Daar zullen deze zomer de zettingen plaatsvinden. Vandaag gebeurt het zelden dat een nieuwe vinkenmaatschappij wordt opgericht. Wie weet krijgt de vinkensport lokaal een nieuwe impuls? Suskewiet!

Frank Demyttenaere is de voorzitter van de nieuwe vinkenmaatschappij. “De vinkensport heeft een mooie en lange traditie, maar helaas zijn er de voorbije jaren heel wat verenigingen gestopt. Een aantal jaar terug gooide ook de laatste maatschappij in Wevelgem, De Jonge Zangers, de handdoek in de ring. De overgebleven leden trokken naar andere clubs. Het is terug tijd voor een eigen vinkenmaatschappij in Wevelgem”, zegt hij.

Nieuw lokaal

Het nieuwe lokaal is sportbar “Uit de Kom”. Een naam voor de nieuwe vereniging was dan ook snel gekozen, “De Komzangers”. Het bestuur wordt gevormd door Frank Demyttenaere, Marc Demeester, Philip Fieux, Frans Decyn, Franky Deflo, Kathy Keerstock en Heleen Witdouck. De groep start met 15 leden en hoopt nieuw bloed aan te trekken. Dat zal niet eenvoudig zijn, de meeste leden erfden de microbe van hun ouders. “Het is geen inwikkelde sport”, vertelt Frank. “Je vink moet leren zingen. Dat kan door een andere vink in de buurt te plaatsen. Als je die niet hebt, kan je het geluid van een vink opnemen en laten afspelen.”

De zettingen worden gespeeld met botvinken, te herkennen aan de roodbruine borst. Ze komen opnieuw vaker in de natuur voor maar je mag ze niet vangen. Een vink kan je kopen voor een habbekrats, maar let op voor te hoge prijzen op de tweedehandsmarkt. “Het is geen dure hobby, maar je wint er ook niets mee”, aldus Frank. “Een beker of een prijs in natura. We zijn in de eerste plaats een groep vrienden en we willen ons amuseren”, zegt Frank.

Winterstop

De mannetjes zingen van maart tot september. Nu is het dus winterstop bij de Komzangers. “Wat niet betekent dat we stil zitten”, vervolgt de voorzitter. “In de winter moet je ze goed verzorgen, dan fluiten ze prachtig in de zomer. De precieze data van onze zettingen staan nog niet vast, de locatie wel. Het sportterrein vlakbij ons lokaal Uit de Kom is ideaal. We hebben er alvast heel veel zin in”, besluit de voorzitter. (SL)