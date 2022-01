De Kleine Torenvalk uit Tielt kookt met ‘verloren voedsel’ voor het goede doel.

Zaterdagmorgen was er al vroeg bedrijvigheid in de keuken van de Tieltse Jeugdlokalen. De Kleine Torenvalk organiseert namelijk ook dit jaar een actie om geld in te zamelen voor Rikolto, het vroegere Vredeseilanden.

In het thema “Goed eten” stond de jeugdbeweging dit jaar in voor het bereiden van een 130-tal afhaalmaaltijden. Maaltijden die voornamelijk gemaakt werden met ‘verloren voedsel’: producten waarvan de houdbaarheidsdatum nadert of voedsel dat anders verloren zou gaan.

Zo kon de Kleine Torenvalk onder andere rekenen op een mooi pakket biologisch geteelde groenten van de biologische boerderij ’t Oostgoed in Ardooie. Zomer prei die anders door de vorst verloren zou gaan of groeten waarvan er momenteel een overaanbod is.

Met dit verloren voedsel wist de kookploeg onder leiding van Josuah Verschaeve, afgestudeerd leerling van hotelschool Ter Groene Poorte een heerlijk menu samen te stellen.

Per fiets verdelen

Oorspronkelijk was het idee om de maaltijden te serveren tijdens een gezellig winter eetcafé, maar wegens omstandigheden moet er naar een alternatief gezocht worden. Vanaf 14u zullen de 8 koks daarom hulp krijgen van de leden en overige leiding die de ecologisch verpakte maaltijden bestaande uit een Pompoensoep, vegetarische wintercurry en een heerlijke Brownie per fiets zullen verdelen bij de mensen die zich vooraf inschreven via de facebook pagina van de vereniging.

Iedereen die iets bestelde ontving een houten lepel, een kleine aansporing om op vrijwillige basis een donatie te doen op rikol.to/tielt. Zaterdag middag wist de kleine Torenvalk zo al meer dan 1100 euro te verzamelen voor Rikolto, dit terwijl doneren nog steeds mogelijk is.

(WM)