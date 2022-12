De Klapstoel en N’Uniek zoeken vrijwilligers

De Klapstoel langs de Grauwe Broederstraat is op zoek naar vrijwilligers. Ook de sociale kruidenier N’Uniek kan helpende handen gebruiken.

De Klapstoel in Diksmuide is een plaats waar mensen iedere dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur kunnen samenkomen om te babbelen, te kaarten, te breien of te haken. Sommigen gaan er ook langs om zomaar samen met andere mensen een gezellige namiddag te beleven, om nieuwe mensen te leren kennen en om een sociaal netwerk uit te bouwen. De Klapstoel is gericht op gezinnen, maar iedereen is er van harte welkom. De Klapstoel is ook de kinderboetiek waar men uitstekende kwaliteitsvolle tweedehandskledij voor kinderen van 0 tot 16 jaar kan aankopen, op dinsdag van 13.30 tot 18 uur. De pamperbank is er ook nog, daar kan men het overschot van pampers binnenbrengen. De pampers worden aangeboden aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Die mensen kunnen tweemaal per maand een pakket van 25 pampers aankopen aan de prijs van één euro.

Vrijwilligers

Nieuwe activiteiten zullen later nog worden aangekondigd, maar om al die activiteiten te kunnen aanbieden zijn heel wat helpende handen nodig. Zo moeten de pampers per maat verpakt worden, kleding moet gecontroleerd worden… De Klapstoel is daarom op zoek naar vrijwilligers.

Sociale kruidenier

Ook de sociale kruidenier N’Uniek kan nog helpende handen gebruiken. Vooral mensen die in het magazijn mee kunnen helpen, zijn welkom.

“Concreet zijn we op zoek naar mensen die zich willen inzetten om mee te helpen de Klapstoel draaiende te houden. Om als buddy er te zijn voor andere mensen, evengoed kunnen we vrijwilligers gebruiken die een workshop kunnen geven. Er zijn tal van mogelijkheden en er wordt telkens samen met de vrijwilliger gekeken om een match te vinden”, verzekert Iliana Leon van De Klapstoel. (ACK)

Interesse? Dan kan je contact opnemen met iliana.leon@diksmuide.be, deklapstoel@hotmail.com (ook voor N’Uniek) of via de Klapstoel.