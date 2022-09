De Ieperse Lapjeskatten maken al zes jaar samen quilts: “Door corona zijn we een hechte groep geworden”

Zowat iedereen weet wel wat breien, haken of naaien is, maar quilten is een minder bekende handwerktechniek waarbij je lagen textiel aan elkaar naait. In Ieper ontstond er zes jaar geleden zelfs een heuse vereniging rond de eeuwenoude techniek: De Ieperse Lapjeskatten.

Quilten of doorpitten is een handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met een doorstiksteek op elkaar genaaid worden. Het resultaat van het werk is een quilt. “Het bovendeel is het patchworkgedeelte, een top met stoffen en kleuren die tot een mooi geheel gecombineerd worden. Vervolgens heb je een tussenvulling en een rugkant. Om dat aan elkaar te hechten, wordt er doorgenaaid door de drie lagen.”

Aan het woord is Lieve Arnauts, de bezieler die zes jaar geleden De Ieperse Lapjeskatten oprichtte. “We hebben een werkgroep van een zestal dames die het dagelijkse bestuur vormen. Naast onze tweewekelijkse quiltbijeenkomsten organiseren we ook andere activiteiten, zoals een bezoek aan een quiltwinkel, een beurs of een tentoonstelling.”

Naast Lieve bestaat de werkgroep uit Trees Geenens, Roos Depuydt, Nadine Baert, Maria Malbrancke en Annie Storme. “Ik vergelijk quilten een beetje met kindjes die in een kleurboek cijfers aan elkaar moeten verbinden, om zo tot een tekening te komen. Je ziet niet waar je uitkomt, maar als je stukje per stukje doet, bekom je een mooi geheel”, beschrijft Annie de aantrekkingskracht. Je maakt iets met je handen en ziet het stilaan groeien.”

Leuke babbels

Het is duidelijk dat naast handwerk vriendschap heel belangrijk is voor De Lapjeskatten. “Ten tijde van corona viel alles een beetje stil. Toen hebben wij met onze werkgroep al onze leden bezocht, vaak aan de deur”, vertelt Lieve. “Soms leidde dat tot een aangename babbel en heel veel van onze mensen hebben dat geapprecieerd. In de periodes dat er geen lessen konden doorgaan, maakten we om de veertien dagen een wandeling. Maria kwam dan op een afgesproken plaats met koffie, want de horeca was gesloten.”

“Zo zijn we echt wel een heel hechte groep geworden. We wilden dan ook iets doen voor de grotere ledengroep. Zo komt het dat we onlangs voor het tweede jaar op rij een midweek deden in de Hopast in Proven”, vervolgt Lieve. “Tijdens de midweek verzorgen we een aantal workshops, en we nodigen ook altijd iemand van buitenaf uit om eens een andere techniek aan te leren.”

Stilaan komen de dames ook meer naar buiten om hun liefhebberij te promoten. Elke derde zaterdag van juni is er Internationale Quipday. Quip staat voor quilten in public. Dat hebben we dit jaar gedaan aan het Nieuwerck in Ieper tijdens de zaterdagmarkt”, vertelt Lieve. “Binnenkort zullen we ook op de kerstmarkt staan in OC ’t Riet in Zillebeke met een stand waar we kleinigheden verkopen. Wij werken ook mee met de KnuffelQuiltjes. Dat is een organisatie uit Kuurne die quiltjes doneert aan kleine kinderen die het moeilijk hebben, door ziekte of door overlijden in de familie.”

Wie nu interesse heeft, kan steeds contact opnemen met De Lapjeskatten. “Vanaf begin september zijn we begonnen met drie nieuwe cursusreeksen: voor beginners, de middengroep en gevorderden. Dat vindt plaats in het Perron. Mensen kunnen nog steeds inpikken in de cursussen, maar wie nieuw is, dient zich wel in te schrijven in de dienstencentrum De Cersekorf. Mensen kunnen ons ook volgen op Facebook onder ‘De Ieperse Lapjeskatten’.”