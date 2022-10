De Hallebardiers organiseren een internationaal ploegentornooi: Schermen wint aan populariteit

Zaterdag 8 oktober organiseert de Brugse schermgilde De Hallebardiers opnieuw een internationaal schermtornooi voor ploegen in het SASK in Sint-Kruis. In een wedstrijd worden opeenvolgend negen duels uitgevochten tussen de schermers van twee ploegen, iedereen speelt dus tegen elkaar.

Het is een tornooi á l’Italienne. De ploegen, meestal gemengd, bestaan uit drie schermers en meestal een vierde als reserve. De punten worden cumulatief opgeteld. De ploeg die het eerst 45 punten behaalt, wint de wedstrijd. “Er zijn meer dan honderd schermers uit binnen- en buitenland om de degens met elkaar te kruisen, zowel uit Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk als Italië”, vertelt wapenmeester Ellen De Pauw.

Afwachtend

“Omwille van corona hebben we ons tornooi twee jaar moeten uitstellen en we merken toch dat sommige ploegen en Gildes wat afwachtend zijn. Voor de Engelsen is het met de Brexit ook een grotere opgave om in ons land te geraken.”

Het ploegentornooi staat open voor competitieschermers en recreatieve schermers van alle leeftijden. “Binnen onze schermgilde gaat het meestal om veteranen. Er zijn nu een drietal ploegen ingeschreven. Hun gemiddelde leeftijd is 35 jaar. De Hallebardiers spelen louter recreatief. Met de aankomende jeugd hopen we om met verloop van tijd toch enkele topspelers te kunnen vormen. Het niveau van sommige clubs ligt wel hoog, zoals bij het Brusselse La Maison de l’Escrime. Ook zij zijn met een ploeg aanwezig”, zegt Ellen.

De jeugd kan nu ook degenschermen aanleren

Bij de Brugse schermgilde kan je zowel in de Kruispoort als in het sportcomplex Xaverianen in Sint-Michiels terecht voor Olympisch schermen (floret en degen) en voor historisch schermen (langzwaard en rapier). “Zowel in Brugge als Kortrijk mereken we dat het aantal leden stijgt. Met Nathalie Smets hebben wij nu een hoofdvrouw, een echt unicum. Zij nam de fakkel over van Bart Vyvey. Hij is nu erehoofdman.

Meer elektronisch

Daarnaast zijn we wat moderner en vernieuwender aan het worden. De inschrijvingen en de puntentelling verlopen nu elektronisch. Aan de jeugd proberen we nu ook degenschermen aan te leren omdat er hiermee in ons land meer doorgroeimogelijkheden zijn. In het verleden was het enkel floret”, klinkt het.

Het ploegentornooi vangt zaterdag 8 oktober om 10 uur aan. De finale is omstreeks 17 uur. Daarna volgt de prijsuitreiking en verbroederen de ploegen bij een Bourgondisch maal en Brugse Zot in de Kruispoort. (ACR)

Meer info: www.hallebardiers.be