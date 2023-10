De Guynemerbolders tellen 73 leden: “Gezellig is dat echt iederéén kan trabollen”

Toen De Guynemerbolders het levenslicht zagen in 1990 hadden ze zelfs geen afdak boven hun 18 meter lange holle baan en slechts een handvol leden. Dertig jaar later telt de vereniging 73 leden, hebben ze zeven teams in de West-Vlaamse competitie en een gezellig lokaal mét kantine achter het Dorpshuis in Poelkapelle.

Wanneer De Guynemerbolders boven het doopvont werden gehouden was ook voor voorzitter Marc Titeca (62) en secretaris Dorin Latruwe (66) lange tijd een raadsel, tot Dorin recent een artikel terugvond. “De vereniging werd opgericht door Eric Slembrouck en Maurits Ghyselen in 1990”, vertelt Dorin. “Toen werd de openluchtboltra geopend. Het jaar nadien kreeg de baan een afdak.”

“Rond de eeuwwisseling hingen we plastiek aan de zijkanten om in de winter te kunnen spelen”, pikt Marc Titeca in. “Vervolgens kregen we de toestemming van de gemeente om muren te metselen, met ramen die we gekregen hadden. Vroeger was de kantine een container, maar in 2010 hebben we die weggedaan en een kleine kantine aangebouwd. Tijdens de coronacrisis hebben we geschilderd, alles opgeknapt en isolatie gestoken.”

Holle baan

Trabol is een vorm van bollen die gespeeld wordt op een holle baan (tra of boltra genoemd) van 18 meter lang. Er wordt gebold naar een metalen plaatje dat op anderhalve meter van het einde van de baan in de grond bevestigd is, de stake. “Omdat je niet op een vlakke maar op een holle baan speelt, kun je de hellende zijkanten gebruiken om rond de bollen die in de weg liggen te schieten”, vervolgt Marc, die nog wat jargon uit zijn hoed tovert. “De boate is de zware kant van de bol. Als je een punt maakt ben je jow, de dichtste. Een stek is een zachte worp. Een schot is een harde worp. Met de passer kijken we welke bol het dichtst bij de stake ligt. We noemen de bollen die in de weg liggen blokken.”

Toen Eric Slembrouck en Maurits Ghyselen De Guynemerbolders oprichtten, was er maar een handvol spelers. Anno 2023 telt de vereniging 73 leden. “Onze leden komen niet alleen uit Poelkapelle, maar ook uit Ieper, Passendale, Roeselare, Westrozebeke…”, vervolgt Dorin. “We spelen altijd op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag. Niet-leden zijn ook welkom. Ook iedere eerste zondagvoormiddag van de maand is iedereen welkom om van deze gezellige volkssport te proeven.”

Competitie

Dat gaat dan om vriendschappelijke spelletjes, maar elk laatste weekend van de maand gaat het er serieuzer aan toe. “Dan is het competitie en nemen we het op tegen andere boltraclubs uit West-Vlaanderen. De laatste woensdag van de maand spelen de dames hun competitiewedstijden”, gaat Marc Titeca voort. “Dertien West-Vlaamse clubs nemen hieraan deel, goed voor veertig herenploegen en tien damesploegen. De Guynemerbolders hebben zes ploegen bij de heren en één damesploeg, telkens van drie spelers per ploeg.”

Daarnaast is de club dit seizoen ook gastheer voor het West-Vlaamse kampioenschap man tegen man in de hoogste categorie. Er zijn ook kampioenschappen drie tegen drie, twee tegen twee, dames…

“Vorig seizoen waren we kampioen in de hoogste klasse”, zegt Marc trots. “We zijn onlangs begonnen met een nieuwelingentornooi, waarbij een ervaren bolder van de club samenspeelt met twee mensen die nog nooit gebold hebben. Er waren zestien ploegen, waarvan er nu nog acht meedingen naar de kampioenstitel van de beginnelingen van Poelkapelle.”

Inkomsten

De geneugten van boltra zijn duidelijk voor Marc en Dorin. “Iedereen kan het doen, jong of oud, en dat maakt het gezellig. Onze jongste lid is twintig, het oudste lid ouder dan tachtig. We stellen de boltra ook open voor verenigingen die eens iets anders willen doen als activiteit of als teambuilding. Zo mochten we vorige week de vrijwilligers van wzc De Boomgaard verwelkomen met 25 man. Het gebruik van de boltra is dan gratis, maar wij halen wel wat inkomsten uit de opbrengst van de kantine.”

De inkomsten worden vooral gebruikt om de kosten voor verwarming en elektriciteit te dekken. “Het gebouw mogen we gratis gebruiken van de gemeente. Twee maanden geleden hebben we de baan vernieuwd. Dat kostte ongeveer 4.000 euro, een bedrag dat we zelf moeten ophoesten. Ook de bollen zijn regelmatig aan vervanging toe en zo’n bol kost al snel 65 euro”, besluit Marc Titeca.

De Guynemerbolders

• Opgericht in: 1991.

• Aantal leden: 73.

• Bestuur: voorzitter Marc Titeca, secretaris Dorin Latruwe, Patrick Dewachter, Willy Verbrugghe, Els Dereyne, Anny Terryn, Marc Vandenameele, Dorine Ligneel en Sylviane De Witte.

• Lokaal: Nieuwplaats Poelkapelle, achter het Dorpshuis.

• Meer info: Marc Titeca (0475 25 75 61).