De Grote Prijs Ventie Spoelies komt er weer aan

Het is ondertussen bijna drie jaar geleden dat vzw De Nachtlichtjes hun slotweekend ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’ kon organiseren. “Daarom zijn we dan ook enthousiast om op zaterdag 26 en zondag 27 maart een vervolgeditie te kunnen aankondigen”, zegt Kurt Goeminne van vzw De Nachtlichtjes.

De Grote Prijs Ventie Spoelies is een indoor wielerevenement in CC De Stringe met verschillende wedstrijden, waarbij de deelnemers in ploegen van twee personen het tegen elkaar opnemen in een proloog, afvallingskoers, individuele tijdrit en een ploegentijdrit. Voor deze wedstrijd wordt gebruik gemaakt van acht fietsen op rollen en bijhorend scorebord. Er nemen maximaal 32 ploegen deel, dit kunnen zowel vrouwen, mannen of gemengde teams zijn.”

Schaliënhofloop

Naast de klassieke familiewandeling op zondag en de ‘2de Grote Prijs Ventie Spoelies’ op zaterdagavond met het fietsen op rollen, kondigen de organisatoren ook een primeur aan. “Op zaterdagnamiddag organiseren we mee de Schaliënhofloop, waarvan de opbrengst ook naar ons goed doel gaat!”, zegt vzw De Nachtlchtjes. “We zijn de organisatie enorm dankbaar en we zullen ons best doen om er terug een spetterend evenement van te maken.”

Extra ploegen gezocht

“Wij hopen om nog wat extra ploegen te kunnen inschrijven en doen via deze weg graag een extra oproep”, zegt Goeminne. “We kijken ernaar uit om iedereen als deelnemer of enthousiaste supporter te kunnen verwelkomen. Op zich is het een schitterend event én gaan alle opbrengsten integraal naar ‘Kom op tegen Kanker’ ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek. Niet twijfelen, doen!”

Info en praktische zaken: stuur een mail naar denachtlichtjesvzw@gmail.com. Bezoek zeker ook de Facebookpagina: https://www.facebook.com/nachtlichtjes/ en de website: https://www.de1000km.be/team/de-nachtlichtjes-0.

