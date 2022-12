De Groene Trappers huldigen kampioenen

De leden en sympathisanten van wielerclub De Groene Trappers uit Den Hoorn kwamen samen in het Kasteel van Moerkerke voor hun jaarlijkse kampioenenviering.

Ronny Rotsaert en Stefaan Bulcke zijn de kampioenen in de A-ploeg en André De Sutter mag zich kampioen van de B-ploeg noemen. In de C-ploeg waren er vijf kampioenen: Ineke Vandenbon, Mariette Couchuyt, Christina Helegeer, Tania Bigler en Caroline Crul. Met onder meer een fietsweekend in Limburg en een dagrit doorheen de deelgemeenten van Aalter van honderd kilometer hebben de Groene Trappers er een mooi jaar opzitten. Het nieuwe fietsseizoen start op woensdag 5 april. (PDV/gf)