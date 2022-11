De Gezellige Tallore is beste medicijn tegen eenzaamheid: “We willen de mensen uit hun isolement halen”

Het is feesten geblazen bij De Gezellige Tallore, want deze seniorenvrijwilligerswerking is vijf jaar jong. “De Tallore is het beste medicijn tegen eenzaamheid”, vertelde de in december wordende 88-jarige nieuwkomer Diane Doeuvre, wonende in De Wissel.

“Het doel van de Tallore is de Koekelaarse senioren (65+) uit hun isolement halen met het aanbieden van een lekkere, vers bereide maaltijd in de nabijheid van hun woning; dit gekoppeld aan een leuke activiteit. Zo werken we aan inclusie, tegen vereenzaming en helpen we het levenslang thuis wonen stimuleren”, vervolgt schepen Ramboer, wat volmondig beaamd wordt door de vele aanwezigen waarmee we in d’Oude Schole een praatje sloegen.

Een mooi initiatief

Het echtpaar Noël en Rita Maeckelberg, uitbaters van de assistentiewoningen Residentie Noria, vindt dit samen met zijn residenten een mooi initiatief. “We komen hier vanaf dag één met een 20-tal bewoners graag naartoe. We doen een klapke met de andere aanwezigen, leren nieuwe mensen kennen, genieten van een lekkere maaltijd en de ontspanningsactiviteiten variëren, zodat een dag echt voorbij vliegt”, benadrukt Noël.

Het eten is heel lekker en je ontmoet ook eens andere mensen

Ook Agnes Deprez (86) uit de Dorpstraat is het daarmee eens. “De Tallore, dat is een medicijn voor iedereen. Dat houdt je jong, want als je alleen thuiszit praat je alleen maar tegen jezelf”, lacht Agnes die ook nog deel uitmaakt van het zangkoor in het naburige Ichtegem.

“In het begin kwam ik niet, maar ik ben blij dat ik toch die stap gezet heb. We zitten altijd in hetzelfde compagnietje, leren nieuwe mensen kennen, het eten is heel lekker en kan je voor die prijs, zelf niet bereiden. En de leuke babbels en de ontspanning heb je er gratis bij. De Tallore is echt een aanrader.”

Nieuwkomer Diane Doeuvre is toevallig in De Tallore verzeild geraakt. “Ja, door mijn zoon die hier naar aanleiding van 11 november een deel van zijn verzameling legerattributen tentoon stelde en zei: “ma, je moet eens komen”, en zo is het begonnen. En ik ga zeker terugkomen. Het is het beste middel tegen eenzaamheid en voor mensen die hele dagen in isolement zitten.” (EV)

Meer info op 051 58 10 01