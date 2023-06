De Ezelinnen willen 900 Kuurnse vrouwen voor de lens halen

Vrouwen van Kuurne, jullie zijn gewaarschuwd. Als je een van de Ezelinnen tegenkomt, kan het zijn dat ze jou onmiddellijk vraagt of ze een foto van jou mag nemen. Ze willen in het kader van 900 jaar Kuurne 900 foto’s van 900 verschillende Kuurnse vrouwen fotograferen om die dan tijdens Ezelinnendag, op zondag 17 september, non-stop te projecteren.

Een paar Kuurnse vrouwen en een zomerse BBQ, meer heb je niet nodig om leuke ideeën te krijgen. “Kuurne leeft, er zijn enorm veel activiteiten, maar eigenlijk nooit echt specifiek voor vrouwen. Dus waarom geen Ezelinnendag organiseren in het feestjaar 900 jaar Kuurne? Na wat rondvragen vonden we zeer vlug een aantal enthousiaste Kuurnse vrouwen, van alle leeftijden, die graag wilden meedenken en meewerken aan een originele Ezelinnendag”, vertellen de Ezelinnen Catherine, Anne en Lydia enthousiast. Ondertussen zijn we met 14 Kuurnse vrouwen van alle leeftijden en alle soorten beroepen. We krijgen leuke en positieve reacties, ja, ook van mannen. Het is geen klassieke vereniging, met bestuursleden en maandelijkse activiteiten, we willen enkel een toffe dag organiseren en daarna zien we wel.” Op zondag 17 september, op Ezelinnendag in hoeve Vandewalle, is iedereen (ja, ook mannen) welkom op de Ezelinnendag met tal van leuke en wat aparte activiteiten door Kuurnse vrouwen: poëzie en muziek, de Kuurnse dorpsdichter, levend tafelvoetbal, een wensboom, boksinitiatie door onze bokskampioene Oshin, karaoke, experimenteel schilderen, een beauty salon, lachyoga, een snelcursus AED-defibrillator. Wil je graag een schitterend portret laten maken, zoals in de tijd van toen, dan zullen Kuurnse vrouwelijke fotografen je kledij bezorgen. Je waant je een model. Maar je kan ook kiezen om vrolijk samen te linedancen, het kan allemaal.

Feestje

Om hun Ezelinnendag alvast in de spotlights te zetten en om de andere ezelinnen van Kuurne te overtuigen dat het op Ezelinnendag plezant zal worden, organiseren ze, vlak voor de grote vakantie, op vrijdag 30 juni een Ezelinnenfeestje, ook in Hoeve Vandewalle. “De toegang is gratis, alle Kuurnse Ezelinnen zijn welkom, de mannen ook natuurlijk. Het wordt een feestje met leuke dansmuziek van dj Marc en dj Kaithy, een ode aan de Kuurnse vrouwen door onze dorpsdichter en ezelin Katrien Bonte, een heus Ezelinnenlied en natuurlijk onze heerlijke ezelinnen(m/c)ocktail.” Heb je zelf ook nog een origineel idee of wil je graag meewerken aan Ezelinnendag? Mail naar ezelinnen8520@hotmail.com.

Info: Facebook ‘De Ezelinnen’