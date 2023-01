Duivenmaatschappij ‘De Eendracht’ mag zich voortaan ‘koninklijk’ noemen.

De Eendracht is één van 16 West-Vlaamse verenigingen die in 2020, 2021 of 2022 de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ kregen toegekend. Verenigingen die aanspraak willen maken op de titel dienen minimum 50 jaar te bestaan. De Eendracht kreeg het ereplaket overhandigd van provinciegouverneur Carl Decaluwé.

(BCH/foto Davy Coghe)