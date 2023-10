De Dunekeuntjes organiseren op zondag 8 oktober hun negende Keunetocht

Zondag 8 oktober 2023 vertrekt in De Panne de Keunetocht, een toertocht voor mountainbikers. “Het is een sterk gevarieerd parcours : smalle verharde wegen, verkeersarme straten, duinenpaden, zand en bos”, meldt Dieter Pollet (45), voorzitter van de Dunekeuntjes.

“We voorzien verschillende afstanden: 35, 55 of 65 km. Het parcours is vrij gelijklopend met dat van vorig jaar. Er zijn wel enkele eenmalige doorgangen, extra lusjes en nog meer offroad. Door het hoogwater is er geen passage op het strand. We konden wel weer een doorgang door de militaire basis in Koksijde verwezenlijken. In de rit zit ook het bekende mountainbikecircuit in het Calmeynbos van De Panne.”

Voetbalstadion

Starten kan van 7.30 tot 11 uur aan het voetbalstadion van KRC De Panne in de Veurnestraat 317. “De inschrijving bedraagt iedereen 5 euro. Hou wel rekening dat er in de nabijheid van de startplaats een aantal wegenwerken zijn en je dus een omleiding moet volgen. Er zijn twee grote bevoorradingsposten : GRINTA Vitality Lab in Oostduinkerke en de kinderboerderij Paepehof in Adinkerke. Bij de finish is er een bikewash, een afspuitinstallatie voor de fietsen dus, douches en een afterbike om even te bekomen. Er is ook een pechdienst die de fietsers komt ophalen en terugbrengen naar de startplaats.”

Tiende editie

“We zitten nu voor de tweede keer in oktober en dit zullen we zo houden. Let wel, volgend jaar verschuiven we onze tiende editie naar de eerste zondag van oktober. Op de tweede zondag zijn het immers verkiezingen. Het ziet er naar uit dat het een aangenaam herfstweertje wordt. Vorig jaar mochten we 900 sportievelingen verwelkomen, nu hopen we de kaap van 1.000 deelnemers te bereiken. In aanloop gaan wij nog alles bepijlen en hier en daar nog wat snoeien”, besluit Dieter, die deel uitmaakt van een achtkoppig bestuur en zondag kan rekenen op een 40-tal helpers. (API)

Meer info bij Dieter Pollet op het nummer 0477/615813.