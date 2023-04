De Dunderbeestn trappen derde seizoen op gang

Net als vele andere wielerclubs heeft ook de Provense WTC Dunderbeestn het nieuwe seizoen op gang getrapt. Dit jaar organiseren ze voor het eerst een Grandfondorit.

Met wekelijks twee ritten op het programma vliegen de Dunderbeestn er opnieuw in voor een nieuw seizoen. “Het concept blijft ongeveer hetzelfde als vorig jaar”, vertelt bestuurslid Arne Couttouw. “We zijn een gemengde club en koersen op donderdagavond en zondagvoormiddag, met als startplaats telkens het Provenplein.”

“We beginnen met ritten rond de 50 kilometer, maar naarmate het seizoen vordert, drijven we dit ook wat op. Voor zover mogelijk, fietsen we opnieuw in twee groepen opgedeeld volgens snelheid. We willen het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.”

Nieuwe leden welkom

“We plannen ook opnieuw een familiedag en een verbroederingsrit. Nieuw dit jaar is dat we een Grandfondorit voorzien waarbij we de kaap van 100 kilometer willen afleggen. Begin november sluiten we het seizoen af met een ‘fin de saison’ waarbij we de jaarlijkse awards uitreiken, bijvoorbeeld voor de fietser die het meeste aantal ritten deed in clubverband.”

“Er zijn momenteel een 30-tal ingeschreven leden, maar de inschrijvingen zijn nog volop bezig. We zijn alvast blij opnieuw enkele nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Onze eerste rit van het nieuwe seizoen zit erop, maar wie nog eens wil kennismaken met de club, mag dat zeker nog steeds doen.”

“Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via onze facebookpagina, de website www.dunderbeestn.be of via mail naar dunderbeestn@gmail.com. We kijken alvast uit naar een hopelijk geslaagd seizoen”, aldus Arne van WTC Dunderbeestn. (CB)