“Onze wielerclub werd in 1972 opgericht door fietsenhandelaar Lucien Debacker. De erkenning is een mooie hulde aan onze erevoorzitter”, zegt voorzitter Dieter Viaene (42). De club telt zo’n vijfenzestig leden. “Het sociale aspect is heel belangrijk – naast onze jaarlijkse Paljas Classic organiseren we elk jaar een meerdaagse uitstap, en straks ook een quiz voor De Warmste Week.” (WK)