De Drie Wijzen opnieuw in hun vertrouwde locatie in de Kerkstraat: “Elk voordeel heeft een nadeel”

“Met wat weemoed verlaten we de Oude Pastorie. We zijn dankbaar voor het mooie half jaar dat we er mochten zijn”, zegt voorzitter Willy De Meulemeester. “Na een grote schoonmaak door onze vrijwilligers in de Kerkstraat, waar het pand een half jaar leeg stond wegens onbereikbaarheid door de zware wegwerkzaamheden, zijn we nu eindelijk terug op onze vertrouwde locatie in de Kerkstraat.”

De Drie Wijzen vormt een uniek samenwerkingsproject van vzw Groep Ubuntu, vzw Oxfam Wereldwinkel Kuurne en vzw Comforte. Het is een Fairtrade belevingswinkel in het centrum van Kuurne met een hedendaagse en ecologische look. Je kan er terecht voor fairtradewijn en -chocolade, allerlei artisanale geschenken en de bekende ezelsproducten. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats waar op geregelde tijdstippen vorming georganiseerd wordt.

Grotere winkel

Ook de cafetaria is er weer open met zoals gewoonlijk verse soep of taart met koffie op woensdag- of vrijdagnamiddag. “De cafetaria in de Oude Pastorie was een ruimte apart van de winkel en veel groter dan hier”, zegt Viviane Christiaens, de verantwoordelijke van vzw Ubuntu die de cafetaria uitbaat met eigen mensen. “We hadden er een gezellige tuin en afgelopen zomer werd er veel buiten gezeten. Het was ook een meerwaarde voor onze mensen dat ze tijdens de werkpauzes eens in het Vlaspark konden wandelen. Dat gaan we hier wel missen. We hebben hier enkel een klein terrasje buiten op het voetpad.”

Maar blijkbaar heeft elk voordeel dan ook zijn nadeel. “De winkel hier is veel groter,” vertelt vrijwilliger Pol Callewaert. “We hadden in de Oude Pastorie geen etalage. Er waren daar geen passanten die eens binnen sprongen en iets leuks kochten. Je moest al speciaal naar De Drie Wijzen komen als je iets wou kopen. Dus de locatie in de Kerkstraat zal hiervoor opnieuw veel beter zijn.”

Dit deel van de Kerkstraat opent voor alle verkeer op zondag 18 september met een ontbijt voor alle inwoners en handelaars. “Wij zorgen voor de koffie”, vertellen ze bij De Drie Wijzen, “en als het zou regenen is de koffietafel hier gewoon bij ons binnen.”

Weinig parkeerplaatsen

Pieter Denoulet die al zes jaar als vrijwilliger elke zaterdag in de winkel werkt, is wel blij dat ze opnieuw op hun oude vertrouwde locatie huizen. “We zitten hier beter ook al is de cafetaria kleiner. Op de tijdelijke locatie was de winkel te klein. Ik heb wel wat schrik omdat er hier weinig parkeerplaatsen zijn. De mensen die niet zo mobiel zijn, zullen van het Marktplein tot hier moeten komen wandelen, wat niet evident is. En trouwens binnenkort ligt het hele Marktplein ook open.” (ADM)