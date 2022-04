De Desselgemse Wielertoeristen organiseren fietsevenement DDW CLASSIC in paasweekend

De Desselgemse Wielertoeristen (DDW) organiseren reeds voor de 17de keer hun fietsevent DDW CLASSIC. Er kan opnieuw gekozen worden voor een mountainbiketocht én een cyclotocht. “Voor de mountainbiketocht kan er gekozen worden voor 35-45-60-75-90 km.

Voor de cyclotocht zijn er 4 afstanden : 35-65-95-135 km”, zegt Maarten Dewaele namens DDW. “Het traject van 35 km is haalbaar voor alle leeftijden. Ideaal om met gans het gezin mee te fietsen. Start en aankomst in OC De Coorenaar – Georges Coornaertdreef 7 te Desselgem (naast sporthal). Achteraf kan er worden uitgeblazen in de “Arrivée DDW”, waar ook niet-fietsers kunnen genieten van de grote tap en een kleine hap. Op zondag kunne de wielerliefhebbers die Parijs Roubaix willen volgen dit volgen op een groot scherm aan het Leiestadion.

Gratis cava

Naar traditie worden de vrouwen bij aankomst verwend met een gratis glas cava rosé. De mannen worden dan weer gelaafd met een degustatie van een Desselgemse Dikke Jan. De afgelopen edities klokten we of rond de 2500 deelnemers. Nu zal naar alle waarschijnlijkheid de zon van de partij zijn. De voorinschrijvingen zijn afgesloten, maar ter plaatse kan dit zeker ook nog. Meer info kan je vonden op www.ddwclassic.be of op onze facebookpagina ddw classic.”

“Wat in 1987 begonnen is met een groepje van 6 vrienden die samen gingen fietsen is DDW ondertussen uitgegroeid tot een bende van 120 leden”, zegt Maarten trots. “Man of vrouw, jong of oud, iedereen is welkom bij ons. Iedere zondag wordt er om 08u00 bijeengekomen aan het clublokaal Sportkaffee Leiestadion te Desselgem. Na een kopje koffie wordt vertrokken voor een uitgestippelde fietstocht langs Vlaamse en Waalse wegen. Er is telkens de keuze tussen een A-B-C-V rit.”

Mountainbike

“We hebben ook een eigen mountainbike-afdeling die zowel in de winter als in de zomer naar eigen believen de voor geplaveide wegen verlaat. Binnenkort schrijven we historie, want in mei staat de 1000ste DDW rit op het programma. Bovendien voorzien we ook vele activiteiten naast de fiets, waarbij de wederhelften van onze leden bij betrokken worden.”

“Jaarlijks organiseren we ook een meerdaagse fietstrip. De voorbije jaren werd er gefietst in de Vogezen, in de Pyreneeën, van Milaan naar San Remo, in de de Maritieme Alpen en voor het laatst in de streek van de Mont Ventoux. Bij DDW gaat het plezier op én naast de fiets hand in hand”, besluit Maarten Dewaele.

(EL)