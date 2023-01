De Companie vindt voorlopige uitvalsbasis in De Klaproos in Beveren, met koffiehuis

In het hart van de Beverse Kapelhoek krijgt buurtwinkel De Klaproos van Carine Roose vanaf 1 september een uitgebreide pop-upbestemming. Het nagelnieuwe dagcentrum De Companie neemt er haar intrek tot de verbouwingswerken van hun definitieve stek, het vroegere parochiaal centrum van Beveren, helemaal klaar zijn.

Carine Roose (62) is zelf in deze buurtwinkel opgegroeid en gaat na 15 jaar met pensioen. Ze zal de winkel voorlopig nog verderzetten tot De Companie dit najaar de activiteiten overneemt. Samen met haar man stelt ze de helft van haar huis, zowat 250 vierkante meter, ter beschikking van vijf jongvolwassenen met een beperking die zowel de buurtwinkel als een koffiebar zullen uitbaten.

Glimlach

“Het contact met de klanten en mensen gelukkig maken, is nog atlijd mijn opperste voldoening”, klinkt het oprecht. “Klanten moeten hier geen grote uitgaven doen. Als ze met een glimlach vertrekken, ben ik een tevreden vrouw. Naar producten toe, is het kaasassortiment ons sterkste item. Daarnaast is ook mijn familienaam een extra sterkte. Mijn kinderen hebben de naam ‘Klaproos’ bedacht. Ik noem Roose en doe gèrne een klapke”, lacht Carine. “Onder andere daarvoor komen mensen naar mijn winkel.”

Al acht jaar lang wordt deze sympathieke dame elke woensdagmorgen geholpen door een meisje met een beperking uit Den Achtkanter uit Kortrijk. “Ze woont in onze straat en haar fantastische ouders zorgen ervoor dat ze in de namiddag terug naar haar vast dagcentrum in Kortrijk kan. Eigenlijk is het uitgangspunt van het concept van Koen en Hannelore hetzelfde.”

Ontmoeting

DC De Companie wordt gedragen door Koen Vandemoortele en Hannelore Gheyle, twee gedreven pedagogen met het hart op de juiste plaats. “Het is dus de bedoeling om ons dagcentrum hier van start te laten gaan, tot onze definitieve locatie binnen enkele jaren helemaal gerenoveerd is. We focussen op een ontmoetingsgerichte afwisselende dagbesteding voor zowel volwassenen met een fysieke als mentale beperking waar ook een buurtwinkel en een koffiebar deel van uitmaken. Een centraal buurtpunt waar Bevernaars elkaar ontmoeten en een babbeltje kunnen doen. Ze zullen hier ook terecht kunnen voor postzegels of vuilniszakken. Hetzelfde concept van Carine maar dan iets uitgebreider. We zullen geen dingen produceren”, benadrukt Koen. “Het is dienstverleningsgericht. Mensen met een handicap die hun eigen familie, vrienden of kennissen, zullen bedienen. Vergelijk het met De Lovie uit de Westhoek, die ook een tiental dorpspunten heeft.”

“Qua doelgroep zijn er geen voorwaarden. DC De Companie zet haar deuren open voor iedereen met een beperking die anderen graag helpt of ervan geniet om gewoon tussen het volk te zijn en binnen een straal van tien kilometer woont. Zo beperken we ook de tijd dat mensen onderweg zijn. We richten ons op de gemeenten Izegem, Ardooie en Ingelmunster tot mensen uit Zwevezele, Pittem of Hooglede. Iedereen is welkom, ongeacht het type en de mate van beperking. We zijn een warme kleine companie en willen dat ook zo houden. Bij ons staat de mens centraal. Deze locatie is ideaal. Ze is instapklaar, centraal gelegen, laagdrempelig en heeft een bestaand klantenbestand. Perfect om kleinschalig van start te gaan.

Wijkhuis

Ondertussen wordt het parochiaal centrum verder afgewerkt. In het najaar zouden we graag willen starten met vijf mensen met een beperking om dan later uit te breiden naar twaalf. Vandaar onze zoektocht. Op zaterdag 25 maart wordt hiervoor een infomoment voor buurtbewoners en mensen met een beperking georganiseerd. Normaal streven we voor de definitieve verhuizing naar eind 2024. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af van het nieuwe wijkhuis langs de Izegemse Aardeweg dat momenteel nog in opbouw is.”

Info: www.dcdecompanie.be of 0468 34 23 70.