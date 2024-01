“De cirkel is rond”: harmonie St. Cecilia keert terug naar De Kring

In de loop van juli 2024 zou de vernieuwde Kring, een multifunctioneel Huis voor de verenigingen, de deuren moeten openen. Het complex wordt volledig aangepakt en krijgt een make-over. Tal van verenigingen zullen er gebruik kunnen maken van nieuwe lokalen in het voormalige Gasthof De Kring. Gery Plancke en Rita Notebaert verlieten er in 2016 Gasthof De Kring op het Burgemeester Bertenplein en na enkele jaren leegstand kocht de stad Poperinge in 2019 het complex. Onder andere de Koninklijke Poperingse Harmonie St.-Cecilia zal terugkeren naar hun repetitielokaal.

De Koninklijke Poperingse Harmonie St. Cecilia kent haar oorsprong in 1831. “We kunnen dus in 2031 met trots ons 200-jarig bestaan vieren”, vertelt de trotse voorzitter Luc Depoorter (67). Op 22 juli 2016 had de harmonie haar laatste repetitie in de bovenzaal van De Kring toen Gery en Rita afscheid namen. Nadien volgden nog enkele repetities in de feestzaal, op 31 augustus 2018 volgde daar de laatste repetitie. “Er is inderdaad een onmiskenbare historische verbondenheid met De Kring: de ‘stadsharmonie’ nam al haar intrek op het Burgemeester Bertenplein in de huidige Kring tussen 13 en 29 oktober 1878. We verbleven er onafgebroken tot 31 augustus 2018, dus net geen 140 jaar. Na het vertrek van Rita en Gery stond het gebouw al een tijdje leeg en was er dan uiteindelijk ook geen elektriciteit en verwarming meer. Gelukkig konden we rekenen op stad Poperinge.”

“Het vooruitzicht om terug te keren naar De Kring stemt ons blij. Het zal zonder meer zeker aanvoelen als thuiskomen: de cirkel is rond”

Het cultuur- en ontmoetingscentrum De Speelveugel in de Doornstraat werd voorgesteld om er repetities te houden. “We betrokken dit lokaal op 7 september 2018. Het lokaal werd voorgesteld met de beste bedoeling, maar het bleek echter totaal ongeschikt om zo’n grote groep muzikanten met materiaal en al op te vangen. Deze periode willen we zo snel mogelijk vergeten”, zegt Luc. “Op 13 maart 2020 werden alle repetities opgeschort door de coronacrisis. Op 10 juli 2020 repeteerden we voor de eerste maal in de Sint-Bertinuskerk, daar konden we de nodige afstand houden. Op 30 oktober 2020 werden opnieuw alle repetities opgeschort. Op 11 juni 2020 startten we opnieuw in de St.Bertinuskerk. Op 10 september 2021 namen we dan onze intrek in het Vroonhof.”

Sterke groei

Het stadsbestuur verwierf enkele jaren geleden de Vroonhofsite van 14.000 m². Een volledige herinrichting staat de komende jaren op de agenda. Tegen 2030 zou het project afgewerkt zijn. Voor de komende jaren kreeg de site al een tijdelijke invulling met een stekje voor onder andere de Kunstacademie, kinderruilwinkel De Rupse en het Huis van het Kind. “Het Vroonhof, eigenlijk een aftands gebouw, bood dé (tijdelijke) oplossing. Met dank aan stad Poperinge. De vintage toestanden met alle inconvenienten nemen we er graag bij. Eindelijk weer een eigen lokaal, eindelijk een lokaal waar we ons zwaar materiaal kunnen laten staan. Eindelijk een lokaal waar we onze eigenheid kunnen ervaren. Een lokaal met een eigen clubbar, die een extra centje in het laatje brengt zodat we met onze vereniging gemakkelijker break-even kunnen draaien. Want we zijn een beetje slachtoffer van ons eigen succes”, aldus Luc. De harmonie telt ondertussen 120 leden. “In 2023 hebben we nog 20 nieuwe leden aangetrokken. Een sterke groei in ons ledenaantal heeft ook zijn repercussies op de kostenzijde, bijvoorbeeld alleen al een nieuwe muzikant kleden met onze kwalitatieve uniformen kost ons zo’n 800 euro”, vertelt Luc.

“Bij onze lokale verenigingen is er veel behoefte om over aangepaste lokalen te beschikken”

“Het vooruitzicht om terug te keren naar De Kring stemt ons blij. Een comfortabel ruim repetitielokaal waar we ook onze zeg mochten in hebben, de nodige bergruimtes, een grote buitenlift, een perfecte uitvalbasis. Het zal zonder meer zeker aanvoelen als thuiskomen: de cirkel is rond. Enige belangrijke kanttekening is het wegvallen van de inkomsten van onze clubbar, op zich niet onoverkomelijk als we tenminste nieuwe inkomsten kunnen aanboren en daar zijn we echt nog niet uit…”, legt Luc uit. “De toekomstplannen voor De Kring zijn top. Als voorzitter van de cultuurraad kan ik er van meespreken hoeveel behoefte er is bij onze lokale verenigingen om over aangepaste lokalen, vergaderruimtes, bergingen, feestzaal, keuken… te kunnen beschikken… De interesse op de bezoekdag was overweldigend. Een huis voor de verenigingen is dus geen overbodige luxe, integendeel. Met een ledenaantal van 120 (harmonie, trommelkorps en instapharmonie) hebben we een ruim lokaal nodig. De laatste maanden noteren we repetities met 60 à 70 muzikanten tegelijk, een lokaal van 150m² is dus een must. Daarnaast zullen een adequate verwarming, verlichting, akoestiek en de nodige praktische bergruimtes een welkome verademing zijn…”

Mooie toekomst

“We kijken met heel veel verwachtingen naar een mooie toekomst. Momenteel ervaren we echt een positieve vibe in onze rangen, we zitten duidelijk in een periode van hoogconjunctuur. Niet alleen kwantitatief – ons ledenaantal is in de laatste 15 jaar meer dan verdubbeld – maar ook kwalitatief. Recent promoveerden we onder leiding van onze dirigent Björn De Kock van ‘Uitmuntendheid’ naar ‘Ere-afdeling’. Dit is de op één na hoogste afdeling waarin een harmonie kan spelen en daar zijn we uiteraard ongelooflijk fier op. Maar naast al die kwantitatieve en kwalitatieve superlatieven hecht ik als voorzitter evenveel, zo niet nog meer belang aan het plezier dat we eraan beleven, de vele vriendschappen, de toffe momenten van het samenzijn. Als de sfeer goed zit, komt de rest vanzelf! KPH is top!”