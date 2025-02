De Buskantschutters huldigen kampioenen

Bij de luchtdrukgeweerschutters De Buskantschutters in lokaal De Sportwereld in Madonna kroonde Eddy Dewulf zich tot koning. Marc Velghe veroverde de titel van kampioen. De karabijnschutters komen maandelijks samen op drie opeenvolgende donderdagen en nadien eenmaal op vrijdag. Op de foto zien we voorzitter Gerdi Velle, secretaris Jean-Claude Delariviere, penningmeester Freddy Baert, flessenhanger Marc Velghe, prijzenbezorger Karlien Galle, kampioen Marc Velghe en koning Eddy Dewulf geflankeerd door de andere schutters. (foto RB)