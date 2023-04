De Buitenlopers starten met nieuw wandelseizoen

De Dentergemse wandelclub De Buitenlopers is gestart met een nieuw wandelseizoen. De eerste tocht vond recent plaats met vertrek aan de sporthal van Markegem. Daarna ging het vijf kilometer via lokale wegen, waaronder de Kerkwegel, Boerderijstraat en langs het Kloosterhof. Eindigen deed de groep van 25 wandelaars met een drink in Markegem. De Buitenlopers wandelen iedere dinsdag of woensdag, telkens met vertrek op een andere plaats. Zo was Wontergem ook al aan de beurt. Meer info via viviane.albers@telenet.be. (vadu/foto WME)