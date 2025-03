De Bockor Smitters vieren hun eerste verjaardag met een receptie

De Bockor Smitters hebben er hun eerste seizoen darten in lokaal Bockor opzitten en dat moest gevierd worden met een nieuwjaarsreceptie. De club van voorzitter Bjorn Desmet telt intussen een dertigtal leden en er komen er nog steeds nieuwe bij. Vanaf april wordt het nieuwe seizoen aangesneden en dat onder de hoede van een nieuwe uitbater van Den Bockor, aangezien Bart Uyttenhove stopt. De club is nog niet van plan om deel te nemen aan een competitie, maar pakt wel uit met een interne competitie met een A- een een B-poule. Iedere eerste vrijdag van de maand wordt er geoefend. Intussen is er ook een nieuw bestuur gevormd. Dieter Aerens is de voorzitter en hij wordt bijgestaan door Wim Deceuninck en Kimberly Hochepied. Op de foto zien we de Bockor Smitters in feeststemming. (CLY/foto CLY)