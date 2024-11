De Blauwbekken huldigen hun kampioenen

In OC Ghelevelt in Geluveld kwam de Koninklijke Vinkenmaatschappij De Blauwbekken bijeen om hun kampioenen van het afgelopen jaar te vieren. Joao Augusto werd koning, Gerda Deweerdt koningin, Danny Clauw eerste kampioen, Dany Verbeke tweede kampioen, Jacques Legrou derde kampioen, Henri Pattyn vierde kampioen, Tom Clauw vijfde kampioen en Dirk Desreumaux kleine kampioen. Er werd ook nog een speciale hulde gebracht aan de gewestkampioenen van 2024. We zien de prijswinnaars samen met de bestuursleden tijdens de prijsuitreiking. (foto ZB)