De Ark in Oekene is met cheque van 5.555 euro gul voor Muco-vereniging

De wintermarkt van basisschool De Ark kreeg een extra warm moment toen directrice Fanny Delrue een cheque van 5.555,71 euro mocht overhandigen aan de Muco-vereniging.

“Ooit hadden we hier een meisje, Merel, op school dat muco had. Voorheen hadden we nooit echt stilgestaan bij die ziekte. Bleek dat Merel door die ziekte heel veel dingen tegen haar zin moest doen. Daarom besloten wij ook eens iets tegen onze zin te doen. We begonnen aan ‘start to run’. Onze prestatie wilden we aan heel Oekene laten zien en al snel hadden we een werkgroep in ons zog. Het leidde tot pARKours, intussen een is het een traditie geworden.” De directrice is blij met het bedrag. “Het is ruim 400 euro meer dan vorig jaar”, besluit ze. (MI/foto Frank)