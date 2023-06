Davidsfonds Zomerzoektocht strijkt neer in Roeselare en Zonnebeke

De prestigieuze Davidsfonds Zomerzoektocht strijkt deze zomer neer in Roeselare en Zonnebeke. Bij vorige edities namen telkens ruim 20.000 deel aan wat wel eens de Rolls Royce onder de zoektochten wordt genoemd. Het belooft een drukke zomer te worden voor de horeca die traditioneel een groot graantje meepikt. “De vorige editie herinneren we ons nog levendig”, vertelt schepen Mathijs Samyn.

De Zomerzoektochten van het Davidsfonds zijn al jaren een begrip voor wie op een verrassende manier een nieuwe stad wil ontdekken. Voor de 37ste editie maakte Peter Frison voor het Davidsfonds een gecombineerde zoektocht door Roeselare en Zonnebeke. “Ik kende Roeselare alleen van horen zeggen en net dat feit zorgt voor een aparte insteek”, legt Limburger Peter Frison uit. “Als ik een tocht voorbereid dan is mijn belangrijkste bezigheid tijdens de wandelingen door de locatie vooral kijken. Dat zorgt telkens weer voor opdrachten en vragen die zelfs de inwoners van de steden of gemeenten zullen verbazen. Ik voorspel dus dat ook de mensen van Roeselare en Zonnebeke hun stad op een andere manier zullen ontdekken of herontdekken.”

“Maar bereid je maar voor op een pak bezoekers uit de rest van Vlaanderen”, vult nationaal voorzitter van het Davidsfonds Kris Opdedrynck aan. “De ervaring leert dat hele gezinnen onze zoektocht zien als een extra vakantie in eigen land. Ze komen voor één of meerdere dagen of ze komen verschillende keren terug om de zoektocht rustig uit te wandelen of te fietsen.”

Volkstoeloop

De Roeselaarse schepen van toerisme Matthijs Samyn en zijn Zonnebeekse collega Joachim Jonckheere zien het graag gebeuren. “We herinneren ons nog de editie 2016 toen het Davidsfonds Roeselare en Izegem koos als locatie voor de zomerzoektocht. We stonden versteld van de volkstoeloop die dat veroorzaakte. Overnachtingslocaties waren wekenlang volgeboekt en de cafés en restaurants spreken nu nog over de spectaculaire stijging van hun omzet in die zomermaanden.”

Peter Frison stippelde twee wandelingen uit in Roeselare en eentje in Zonnebeke. Met de fiets kan vlot van de ene locatie naar de andere worden gereden. “Roeselare en Zonnebeke delen een weliswaar klein stukje gemeentegrens maar ze zijn wel buren. In Zonnebeke zal uiteraard het oorlogsverleden het thema zijn maar ook daar zocht ik naar een nieuwe insteek.”

“In Roeselare ligt de focus op Krottegem. Misschien ziet de Roeselarenaar het niet zo maar als buitenstaander viel me onmiddellijk het industrieel en handelsverleden op. Het is geen geschiedeniswandeling geworden. De deelnemers moeten alle zintuigen gebruiken om op de vragen te antwoorden.”

Watson

“Van elke wandeling hebben we telkens twee versies gemaakt. Je hebt de klassieker, dat zien we als onze uitdager. Je zal als een echte Watson met het vergrootglas op pad moeten en je zal weinig voordeel halen uit de zoekmachine op je smartphone. Maar er is ook de familiezoektocht die dezelfde routes volgt maar iets toegankelijker is en waarbij groot en klein, jong en oud plezier kunnen halen uit de speurtocht”, aldus nog Peter Frison.

In Roeselare kunnen de speurneuzen voordeel doen met gecombineerde tickets voor onder andere Kunstuur of het Wielermuseum en je wordt in de bijhorende 128 bladzijden tellende zoektochtbrochure ook richting de Roeselaarse zomerbars geleid in de brouwerij Rodenbach, in het Geitepark of de aan de kop van de vaart. Tenslotte doet ook de horeca een flinke inspanning. In negen Roeselaarse restaurants kan je genieten van een ‘Gebeten door RSL’-menu en je kan bij de inschrijving meteen profiteren van de interessante overnachtingsdeals in de stad.

Deelnemen aan de zomerzoektocht van het Davidsfonds kan tot 21 september en kost 29 euro of 39 euro als je de klassieker en de familiezoektocht in één pakket koopt. Inschrijven doe je op www.dezomerzoektocht.be waardoor je een deelnemerscode ontvangt en een brochure. De antwoorden worden online ingevuld. Iedereen maakt kans op heel wat prijzen geschonken door het Davidsfonds en door Roeselaarse bedrijven en handelszaken. (Bart Crabbe)