Davidsfonds Westende-Lombardsijde wordt 70 jaar: “We hopen om terug te keren naar De Calidris”

De allereerste activiteiten van Davidsfonds Westende kan men in geen jaarverslagen terugvinden. Ze behoren tot de voorgeschiedenis. Het waren de voettochten naar de activiteiten van de Davidsfondsafdeling van Nieuwpoort. Met onvergetelijke avonden.

Het groepje wandelaars dat gezamenlijk de 4,5 km van Westende naar Nieuwpoort kon afleggen door 35 minuten flink door te stappen groeide snel aan. “In een drietal jaar was er een kern van een 30-tal belangstellenden. Zo werd op een avond tijdens een vergadering van de Bond van het Heilig Hart het idee gelanceerd om een eigen Davidsfondsafdeling in Westende op te richten”, begint Werner Ingelbrecht.

Zon en Zee

Op 7 juli 1953 had in het vakantiecentrum Zon en Zee de stichtingsvergadering plaats van de nieuwe afdeling. Meester Braeckevelt was er namens het hoofdbestuur. De medestichters waren Henri Tratsaert, Gaston Hindryckx, Alphons Phlips, Roger Levecque, Leopold Lefevere, Henri Tack en Georges Bloes. Als voorzitter werd Arthur Vermout verkozen, toen directeur van Zon en Zee. “Een heel interessante man want het Davidsfonds zou kunnen vergaderen en hun activiteiten laten plaatsvinden in het vakantiecentrum. Op de tweede bestuursvergadering op 4 september 1953 nam hij echter al ontslag en werd Henri Tratsaert voorzitter”, vertelt Werner nog.

Een functie die Henri 16 jaar ter harte nam. Het bestuur werd aangevuld met Benoni Renty en EH Herman, toenmalig onderpastoor van Westende. De eerste culturele avond met Willem Denys stond gepland voor 27 september 1953. Meester Georges Bloes werd aangesteld als secretaris-penningmeester. Hij zou de grote bezieler worden. Toen Henri Tratsaert in 1969 plots overleed werd Georges Bloes voorzitter tot hij op 17 februari 1995 ontslag nam door ziekte. Hij was 26 jaar voorzitter geweest en stierf in 2007. Meester Werner Ingelbrecht, die sinds 1956 in het bestuur zat, nam de fakkel over. Werner was 18 jaar voorzitter. “Tijdens de viering van 60 jaar Davidsfonds op 7 juli 2013 gaf ik de voorzittershamer door aan het groene blaadje Sonia Vanhercke, die nu al tien jaar voorzitter is”, zegt Werner.

Zoektocht naar zaal

De eerste tien jaar bleef men kampen met het probleem om een geschikte zaal te vinden. “Het begon in Zon en Zee, later werd het de Patronaatzaal, dan weer het turnzaaltje van de gemeenteschool, De Wedergeboorte, café De Autobus en de zaal van camping Hacienda. Het was pas toen de zalen van het parochiaal centrum (Sint-Lutgardsisschool) klaar waren dat de zaalproblemen tot het verleden behoorden. Later verhuisden we naar De Calidris en sinds enkele jaren is het vaste lokaal ’t Lombartje dat nu zal gebruikt worden voor de kinderopvang omdat de gemeenteschool van Lombardsijde wordt afgebroken. De zoektocht kan opnieuw beginnen. Maar er is hoop voor een terugkeer naar De Calidris”, weet Werner.

Het Davidsfonds heeft er steeds naar gestreefd een positieve actie te voeren voor de Vlaamse zaak aan de kust. Zo werden bouwheren bezocht met een lijst van ruim 100 namen om hen aan te moedigen een streekgebonden naam te geven aan hun gebouw. In 1954 werd ook gestart met een Guldensporenviering. Het jaarlijkse Breugelfeest groeide onder de leiding van meester Bloes uit tot een klassieker.

Vrijetijdsbestedingen

Het Davidsfonds was mee met zijn tijd en paste zich aan bij de veranderende vrijetijdsbestedingen. Voorzitter Sonia Vanhercke (67) schetst het verhaal: “Zo werd een foto- en diaclub opgericht onder de naam De Pareltrekkers. Kort daarna volgde een eigen postzegelclub Davi-Fila. Voor de wandelaars werd Davi-Fit opgericht en voor de fietsers Davi-Trap. Op de dienst voor Toerisme van Westende lag vanaf 1975 een mooie brochure met als titel Westende, Drie prachtige wandelingen. Deze drie interessante door meester Bloes uitgewerkte wandelingen waren het Bamburgpad, het Polderpad en het Hoevenpad. In 1975 werd eveneens door het Davidsfonds Westende de Sint Godelieveroute ontworpen. Dit was de eerste fietsroute en vele volgden nadien. Een andere bestseller van DF-Westende is ongetwijfeld de jaarlijkse buitenlandreis. Verder zijn er natuurlijk de opstelprijskampen, de tekenwedstrijden en de jaarlijkse gastronomische uitstap naar de hotelschool Ter Duinen van Koksijde. Nieuw is Toast Literair. Maar het belangrijkste blijft toch nog altijd het verspreiden van het Davidsfondsboek.”

Op 7 mei is er een tentoonstelling over 70 jaar Davidsfonds Westende-Lombardsijde in ’t Lombartje.