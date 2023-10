Davidsfonds Waregem houdt startdag

Tijdens de startdag op zondag 15 oktober kan je doorlopend van 10 tot 18 uur langskomen in OC De Coorenaar in Waregem voor een gezellige babbel. Onder het moto ‘Cultuur beleef je samen’.

“We bieden je een drankje en een hapje aan. Boekenliefhebbers kunnen de boeken inkijken”, doet voorzitter Lieven Depla de startdag uit de doeken. “We helpen de mensen ook graag verder om hun lidmaatschap te verlengen of nieuw lidmaatschap in orde te brengen. Via een powerpointvoorstelling maak je kennis met onze activiteiten die we de komende maanden organiseren.”

“We zoeken een zo breed mogelijk publiek die net als ons cultuur hoog in het vaandel draagt. Momenteel tellen we 93 gezinnen die lid zijn, goed voor 160 personen. Natinaal spreken we over 20.000 mensen die lid zijn van het Davidfonds”.

“Op 7 november hebben we een lezing met Radio-2 weerman Geert Naessens genoemd ‘weerspreuken’. Een maand later op 4 december is er ‘Causerie over CSY (Crime Scene onderzoek via Y-DNA) door Dr. Sofie Claerhout. Op 8 december is er onze muzikale voorstelling ‘Het koekoeksjong’ door Rein De Vos over de geschiedenis van de accordeon en de bandoneon.”

Op vrijdag 21 januari is er ‘Toast Literair’ met Saskia De Coster en Hervé Vandesompele in de bibliotheek van Waregem. Vijf dagen later op 26 januari brengt Eric Berke ‘BlijVers’, een blije, positieve voorstelling met speelse versjes.”

“‘Stijn Streuvels en brood’ is een voordracht door Karel Platteau op 23 februari. Onze daguitstap in samenwerking met Neos Desselgem naar het Vlaams Parlement en het Afrikamuseum in Terveuren is op 16 april.”

“Onze driedaagse regioreis naar Achterhoek in Nederland gaat door op 9-10 en 11 mei. De halve daguitstap is op 25 mei.”

“De fietstocht naar Meulebeke met bezoek aan de kunsttuin is op 22 juni. En op 7 juli is er ons Vlaams feestontbijt met muzikale omlijsting. Voor elk wat wils dus in het programma bij het Davidfonds.”

(ELD)