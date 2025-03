Davidsfonds Tielt blaast 150 kaarsjes uit: “We zijn een van de oudste afdelingen van Vlaanderen”

Het Davidsfonds van Tielt is liefst 150 jaar oud en laat die mijlpaal niet onopgemerkt passeren. Dag op dag 150 jaar na de oprichting op 29 maart 1875, is er een academische zitting in het stadhuis, opent er een tentoonstelling en is er een optreden van het Kleinkunstkollektief in het Gildhof.

Het allereerste Davidsfonds ontstond op 18 februari 1875 in Wilsele bij Leuven in de marge van de Vlaamse Beweging. Die emancipatiestrijd van Vlamingen tegen het toen alomtegenwoordige Frans, dat in hogere kringen de voorkeur bleef genieten, kreeg op 29 maart 1875 al navolging in Tielt. “Tielt moet een van de eerste afdelingen geweest zijn na Wilsele”, weet voorzitter Karel Strijckmans. “In een artikel over de oprichting van de nieuwe afdeling staat te lezen dat Davidsfonds op ‘Tweede Paeschdag’ boven de doopvont gehouden werd. In datzelfde jaar volgden ook Kortrijk en Roeselare. Aarsele-Kanegem bestaat inmiddels 75 jaar, terwijl de Meulebeekse afdeling 100 jaar bestaat.”

Karel is inmiddels dertig jaar voorzitter en vormt samen met Miet Van Crombrugge en Ingrid Vandecasteele het bestuur. Hij nam het roer over in 1995 na een woelige periode. “In de jaren 90 zaten we even zonder voorzitter”, vertelt hij. “Al hadden we toen wel nog de onvervangbare Lutgart Wostyn. Ze werd bestuurslid in 1965. Het Davidsfonds was haar leven en ze was de rechterhand van meerdere voorzitters. Ze had de gave om mensen indien nodig een geweten te schoppen. Het was ook dankzij haar dat er op een bepaald moment meer dan 300 Tieltse gezinnen lid waren. Vandaag staat de teller op 66.” Bij de tentoonstelling in het stadhuis wordt wijlen Lutgart Wostyn in de kijker gezet, al zijn er ook andere documenten en foto’s te bewonderen. Zo diepten Miet en Ingrid onder meer een handgeschreven bedankingsbrief op van Guido Gezelle. Niet toevallig ook een icoon van de Vlaamse Beweging.

Lutgart Wostyn kreeg in 1990 een eresculptuur voor haar inzet. We zien haar samen met Karel Strijckmans, oud-voorzitter Arseen Verbeke en Jacques Taillaert van DF-nationaal. (foto Archief Davidsfonds Tielt)

Al is het Davidsfonds sindsdien sterk geëvolueerd. “Qua lezingen en culturele voordrachten is het aanbod in Tielt lang bijzonder sterk. Te sterk. Het aanbod van cultuurcentrum Gildhof is enorm en het is erg moeilijk geworden om iets te organiseren dat niet al elders aangeboden wordt. Maar dat neemt niet weg dat we in de laatste dertig jaar enkele mooie zaken gerealiseerd hebben”, gaat Karel verder. “Zo lokte de Zomerzoektocht in Tielt en het Brugse Ommeland in 2010 35.000 bezoekers naar onze stad. Dat aantal is nooit meer geëvenaard. Bij de terugkerende evenementen zijn we trots op de Nachten van de Geschiedenis in samenwerking met De Roede van Tielt. Zo zorgden we in 2019 met het VTI voor de restauratie van een replica van de eerste Benz-motor. Ook onze Davidsfonds Academie blijft het goed doen. Dat is een lessenreeks rond een bepaald thema waar er telkens heel veel interesse voor is. De eerstvolgende cursus staat in teken van Perzië.” Volgens Karel verdient ook de werkgroep rond de jaarlijkse ‘Junior Journalist’-opstelwedstrijd een pluim. “Alle Tieltse scholen doen mee aan de wedstrijd en regelmatig hebben we laureaten die ook in de nationale finale heel goed scoren. Op dat elan willen we verder gaan. De pijlers van onze werking zullen ook in de toekomst sowieso behouden blijven, al is het een feit dat we nood hebben aan vernieuwing binnen het bestuur. Iedereen die onze werking wil helpen ondersteunen mag gerust contact opnemen.”

Een uittreksel uit ‘De Gazette van Thielt’ dd 31 maart 1875, over de oprichting van Het Davidsfonds in Tielt. (foto Archief De Roede van Tielt/Stadsarchief Tielt)

De academische zitting start op 29 maart om 18 uur in het stadhuis. Daarbij neemt Geert Puype van de Heemkundige Kring van Tielt even het woord. Hij zorgde in de nieuwste publicatie van De Roede van Tielt voor een goed uitgewerkt artikel over de geschiedenis van het Davidsfonds. De nationale voorzitter is verontschuldigd, dus neemt nationaal ondervoorzitter Ivan Van Cauwenberghe (uit Aarsele) de honneurs waar. De zitting en de opening van de expo bijwonen is gratis, maar registreren is nodig. Diezelfde avond is er om 20.30 uur een optreden van het Kleinkunstkollectief in Cultuurcentrum het Gildhof. Voor de leden van het Davidsfonds Tielt is het optreden mits registratie gratis. Ook niet-leden zijn welkom om van 50 jaar kleinkunstparels te genieten, al dient er een ticket gekocht te worden. Meer info en tickets via tielt.davidsfonds.be. (SV)