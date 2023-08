Davidsfonds organiseert fietszoektocht en blikt vooruit

Nog tot 17 september kan je deelnemen aan de fietszoektocht van het Davidsfonds. Maar de vereniging kijkt ondertussen ook al vooruit naar het najaar, waar nog heel wat activiteiten gepland staan.

Paul Buylaert en Noëlla Vermeersch stonden in voor een spannende en leerrijke fietszoektocht van 30 kilometer, vertrekkend en eindigend op de Grote Markt in Ieper. “Na twee succesvolle geocache-zoektochten gooiden we het deze keer over een andere boeg met een fietszoektocht”, vertelt Paul Buylaert. “Het parcours is 30 kilometer lang en voert je via verkeersluwe wegen naar idyllische plekjes in de ruime omgeving van Ieper. Start- en eindpunt is de toeristische dienst op de Grote Markt in Ieper. Laat de speurneus in je los en zoek naar de antwoorden op 20 algemene vragen en 10 fotovragen. De deelnameprijs bedraagt 8 euro, inclusief ijsje. De zoektocht loopt nog tot 17 september.”

Davidsfonds Ieper wil ook al een tip van de sluier oplichten over het nieuw cultureel seizoen dat start op vrijdag 29 september met een lezing van Stijn Ilsen over de ruimtevaart. “Een maand later, op 20 oktober, laat Filiep Desmet ons binnenkijken in de rechtszaal en toont ons er de humoristische zijde van”, verduidelijkt voorzitter Grégory Lewyllie.

Film, cello en zang

“Wie zijn dialect op de proef wil laten stellen is meer dan welkom op 28 oktober, want dan is Jos Mooren onze gastheer. Een week later komt TV-reporter Annemie Struyf langs. Zij laat ons dagdromen over het verre Noorden en wordt daarbij muzikaal ondersteund door de piano, de zang en de ukelele van Baptist Soetkin. Daarnaast staan er nog tal van andere activiteiten op het programma: een filmmarathon, een muzikale toneelavond met Hendrik Vos, een quiz, een celloconcert, het Oekraïense koor Dzvinha,…”, besluit Grégory. (EG)

De zomerzoektocht van Davidsfonds Nationaal neemt je deze zomer mee naar Zonnebeke en Roeselare. Deze twee steden vormen het decor van drie uitgestippelde wandelroutes vol boeiende weetjes en uitdagende vragen. De zoektocht loopt nog tot 21 september. Wie interesse heeft, kan een kijkje op De Zomerzoektocht van Davidsfonds.