Davidsfonds neemt een doorstart

Het was een belangrijke dag voor het Davidsfonds in Deerlijk. Milo Pieters: “De tijden veranderen en in het Vlaanderen van morgen zal niet als vanzelfsprekend bij elke kerktoren een Davidsfondsafdeling horen. In Deerlijk dacht men dit het best te kunnen realiseren door samen met Davidsfonds Bavikhove-Harelbeke-Hulste de nieuwe afdeling Davidsfonds Gavers op te richten met Anita Sleeckx als voorzitter.” Op het programma voor de nabije toekomst op zondag 17 november is er een matineeconcert Aznavour 100 in Het Spoor in Harelbeke en op donderdag 28 november een voordracht over Van vingerafdrukken tot DNA. Op vrijdag 6 december is er in Harelbeke een avond Astrid Stockman in concert. (MVD/foto MVD)