Davidsfonds Meulebeke is klaar voor eeuwfeest

Het Davidsfondsbestuur van Meulebeke stelde zijn jaarprogramma voor 2023-2024 voor. Dit staat volledig in het teken van hun eeuwfeest dat op zondag 5 mei 2024 zal gevierd worden.

“Kort na WO I werd op 8 december 1923 door Camiel Deneweth een Davidsfondsafdeling opgericht in Meulebeke”, steekt voorzitter Filip De Clerck van wal. “De allereerste voordracht werd gebracht op 9 maart 1924 door een kabinetsoverste van minister Vande Vyvere. Het centrale thema was Het herstel van onze verwoeste gewesten. Bij de stichting telde het Davidsfonds Meulebeke al 94 leden. Ze bezat ook een volksboekerij die druk bezocht werd. Na WO II zagen we een bloei van het verenigingsleven en dit zorgde voor heel wat ontspanning en vorming. Dit blijven we tot de dag van vandaag aanhouden.”

Vijf bieren

“Ons nieuw jaarprogramma start op vrijdag 20 oktober 2023. Dan heeft Sofie Vanrafelghem het in zaal Ter Deeve om 20 uur over Bier, vrouwen weten waarom. Er worden die avond 5 heerlijke bieren gedegusteerd. DF-leden met voordeelkaart betalen 10 euro, DF-leden 15 euro en anderen 17 euro. De Nacht van de Geschiedenis krijgt op vrijdag 10 november gestalte met de toneelbewerking van Ons moeder binst den Grooten Oorlog. Deze voorstelling heeft plaats in het kasteel Ter Borcht en loopt in samenwerking met heemkring Meulenbeca, de NSB en het gemeentebestuur. De inkom bedraagt 5 euro, drankje inbegrepen. Op zaterdag 25 november brengen The Final Straits en The Belgian U2 Experience een tribute aan The Dire Straits en U2. Dit is een samenwerkingsproject tussen de Davidsfondsafdelingen van Meulebeke en Zwevezele. Dit optreden vindt plaats in de Verrekijker in Wingene. Deuren vanaf 19 uur. The Final Straits treden aan om 20 uur, The Belgian U2 Experience om 22 uur. Er is ook een afterparty die opgeluisterd wordt door DJ Skippy.”

Ludieke manier

“Honderd jaar Davidsfonds Meulebeke wordt speciaal in de verf gezet op zaterdag 27 januari 2024 om 20 uur in het oc Vondel. Dan brengt Jelle Cleymans samen met zijn band een schitterend feestconcert. Aan alle aanwezigen wordt er een drankje aangeboden. Vanuit Mien Erte is een intiem kasteelconcert dat op vrijdag 23 februari om 20 uur gebracht wordt door Katrien Verfaillie in het kasteel Ter Borcht. Authentieke West-Vlaamse liedjes die ze zelf begeleidt op piano. Politiek journalist Christophe Deborsu ontleedt op vrijdag 19 april 2024 om 20 uur in zaal Ter Deeve de Waalse ziel. Hij laat ons proeven van de interne keuken van de Wetstraat en peilt naar de sfeer in de Dorpstraat. Onze eigenlijke feestzitting gebeurt op zondag 5 mei 2024 om 10.30 uur in het Kasteel ter Borcht. We schetsen dan op een ludieke manier ons verleden, heden en toekomst. Op zaterdag 8 juni is er onze lente-uitstap die opnieuw een mix van cultuur, natuur en gastronomie biedt.” (LB)

Info en tickets: www.meulebeke.davidsfonds.be. Wie lid wil worden van het Davidsfonds Meulebeke, neemt contact op met Filip De Clerck op 051 48 52 79, 0495 62 40 75 of declerckfilip@skynet.be.