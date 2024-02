Davidsfonds Meulebeke bekroont Junior Journalisten

Na het optreden van Jelle Cleymans & Band kreeg de top tien van de Meulebeekse editie van de Junior Journalistenwedstrijd een welverdiende prijs, een mooi boekenpakket.

Er waren in totaal een 250-tal deelnemers uit het vijfde en zesde leerjaar. Hun opdracht was: schrijf een artikel, interview of opiniestuk in het thema Oost, west, thuis best. De winnaar werd uiteindelijk Pepijn Cuvelier uit het vijfde leerjaar van de Sint-Amandusschool, voor Janne Vlaminck (Paandersschool) en Jony De Brabandere (Basisschool ’t Veld). De top tien werd aangevuld door Jana Verstraete, Lowie D’Haene, Marie Mattheeuws, Bengt Vanluchene, Célestine Vande Walle, Maria Macare en Tess Veys.